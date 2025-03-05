Украинцам прогнозируют снижение цен на продукты: какую стоимость ожидать в супермаркетах
Украинцам следует готовиться к удешевлению основных продуктов питания с середины мая 2025 года. Снижение цен, особенно на овощи, яйца и молочные продукты, может составить 5-10% и продлится до осени.
Об этом рассказал член комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в эфире одного из СМИ. Согласно данным Государственной службы статистики, оптовые цены на продукты в Украине выросли более чем на 20% за год.
Экспортные товары подорожали еще больше – на 33%. Наибольшее повышение цен произошло в следующих категориях:
- молочные продукты – +22%;
- хлеб и хлебобулочные изделия – +15,5%;
- мясо – +12%.
Рост цен вызвал несколько факторов. А именно:
- инфляция и общее удорожание товаров и услуг;
- рост стоимости энергоносителей и горючего;
- перебои с электроснабжением, которые повлияли на сектор хранения продукции;
- повышены затраты на логистику из-за войны и разрушения инфраструктуры.
Особенно сложной была ситуация в ноябре 2024 года, когда из-за массированных атак на энергосистему страны возникли перебои со снабжением электроэнергией. Использование генераторов значительно повысило себестоимость производства и хранения пищевых продуктов, что повлияло на конечную цену потребителей.
Когда ожидать снижения цен
Член комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук прогнозирует, что цены на продукты начнут снижаться примерно с 15 мая 2025 года. Главный фактор, который повлияет на это – выход на рынок мелких фермеров, предложящих свою продукцию по конкурентным ценам. Самое ощутимое подешевеют:
- сезонные овощи (огурцы, помидоры, капуста);
- яйца;
- молочные продукты.
Снижение цен будет продолжаться примерно до сентября-октября 2025 года. После этого из-за сезонных факторов и роста затрат на энергоресурсы возможно новое подорожание, как это происходит ежегодно. По мнению экспертов, стабилизация рынка продуктов питания будет зависеть от нескольких ключевых факторов:
- государственная поддержка малого фермерства: если правительство будет стимулировать развитие мелких производителей, это позволит насытить рынок отечественными товарами по доступной цене;
- ситуации с энергоснабжением: если удастся избежать массированных атак на энергосистему зимой 2025-2026 годов, цены на продукты останутся более или менее стабильными;
- инфляционных процессов: замедление инфляции и стабилизация гривны помогут избежать резких скачков цен.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в начале марта 2025 года цены на тепличные огурцы в Украине снизились до 80-120 грн/кг, что на 11% дешевле, чем на прошлой неделе. Ожидается дальнейшее уменьшение стоимости из-за увеличения предложения и низкого спроса.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!