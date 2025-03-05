Украинцам прогнозируют снижение цен на продукты: какую стоимость ожидать в супермаркетах

Украинцам следует готовиться к удешевлению основных продуктов питания с середины мая 2025 года. Снижение цен, особенно на овощи, яйца и молочные продукты, может составить 5-10% и продлится до осени.

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Об этом рассказал член комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в эфире одного из СМИ. Согласно данным Государственной службы статистики, оптовые цены на продукты в Украине выросли более чем на 20% за год.

Экспортные товары подорожали еще больше – на 33%. Наибольшее повышение цен произошло в следующих категориях:

молочные продукты – +22%;

хлеб и хлебобулочные изделия – +15,5%;

мясо – +12%.

Рост цен вызвал несколько факторов. А именно:

инфляция и общее удорожание товаров и услуг;

рост стоимости энергоносителей и горючего;

перебои с электроснабжением, которые повлияли на сектор хранения продукции;

повышены затраты на логистику из-за войны и разрушения инфраструктуры.

Особенно сложной была ситуация в ноябре 2024 года, когда из-за массированных атак на энергосистему страны возникли перебои со снабжением электроэнергией. Использование генераторов значительно повысило себестоимость производства и хранения пищевых продуктов, что повлияло на конечную цену потребителей.

Когда ожидать снижения цен

Член комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук прогнозирует, что цены на продукты начнут снижаться примерно с 15 мая 2025 года. Главный фактор, который повлияет на это – выход на рынок мелких фермеров, предложящих свою продукцию по конкурентным ценам. Самое ощутимое подешевеют:

сезонные овощи (огурцы, помидоры, капуста);

яйца;

молочные продукты.

Снижение цен будет продолжаться примерно до сентября-октября 2025 года. После этого из-за сезонных факторов и роста затрат на энергоресурсы возможно новое подорожание, как это происходит ежегодно. По мнению экспертов, стабилизация рынка продуктов питания будет зависеть от нескольких ключевых факторов:

государственная поддержка малого фермерства: если правительство будет стимулировать развитие мелких производителей, это позволит насытить рынок отечественными товарами по доступной цене;

если правительство будет стимулировать развитие мелких производителей, это позволит насытить рынок отечественными товарами по доступной цене; ситуации с энергоснабжением: если удастся избежать массированных атак на энергосистему зимой 2025-2026 годов, цены на продукты останутся более или менее стабильными;

если удастся избежать массированных атак на энергосистему зимой 2025-2026 годов, цены на продукты останутся более или менее стабильными; инфляционных процессов: замедление инфляции и стабилизация гривны помогут избежать резких скачков цен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в начале марта 2025 года цены на тепличные огурцы в Украине снизились до 80-120 грн/кг, что на 11% дешевле, чем на прошлой неделе. Ожидается дальнейшее уменьшение стоимости из-за увеличения предложения и низкого спроса.

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