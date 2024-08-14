В Украине снизятся цены на популярные продукты: какая причина и сколько будут стоить

В Украине ожидается дальнейшее снижение цен на продукты питания в ближайшие месяцы из-за массового поступления продукции нового урожая, особенно овощей. В то же время, цены на хлебную и животноводческую продукцию могут оставаться высокими из-за роста стоимости сырья.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко. Согласно прогнозам, в ближайшие месяцы принесут дальнейшее снижение цен на продукты питания, особенно на овощную группу товаров, благодаря массовому поступлению продукции нового урожая.

Юрий Лупенко отмечает эти тенденции как важные факторы, влияющие на рынок. Июль 2024 стал знаковым месяцем для украинского потребительского рынка, когда цены на продукты питания уменьшились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Последний раз такие уменьшения наблюдались в марте-апреле текущего года, когда снижение цен было менее значительным, колеблясь в пределах 0,2-0,4%. Лупенко подчеркнул, что ключевым фактором снижения цен в июле стали яйца (-11,4%) и овощи (-19,6%), которые существенно подешевели.

Значительное снижение цен на яйца, достигшее 47,6% по сравнению с декабрем 2023 года, является одним из основных драйверов изменений на рынке. Другие группы товаров, такие как мясо и мясопродукты (-2,2%) и овощи (-2,6%) также продемонстрировали снижение цен с начала года. Однако в годовом измерении на некоторые продукты цены выросли: больше подорожали сливочное масло (+16,1%) и хлеб (+10,1%). В то же время подсолнечное масло (-7,6%) и сахар (-1,9%) стали более доступными для потребителей.

Снижение цен на продукты питания в ближайшие месяцы будет в значительной степени обусловлено поступлением на рынок продукции нового урожая. Это касается, прежде всего, овощей, которые благодаря своей сезонной доступности смогут обеспечить дополнительное давление на цены. С другой стороны, цены на хлебную и животноводческую продукцию могут оставаться относительно высокими из-за стоимости сырья, которое в настоящее время превышает прошлогодние показатели.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, кофе для украинцев может резко подорожать. Стоимость кофейных зерен в закупке взлетела на фоне непогоды в Бразилии – главном производителе сырья для популярного тонизирующего напитка.

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