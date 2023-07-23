В Украине снизились цены на ряд основных продуктов: что подешевело и почему

В Украине в июне подешевел целый ряд популярных продуктов. В частности, цены на гречку снизились по сравнению с маем на 7,2%. С декабря стоимость упала на 30,6% и уступает только яйцам, цены на которые в июне снизились на 31,7%.

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Удешевление на 7,2% в месяц является самым существенным снижением среди 33 видов продуктов питания, помесячную динамику цен на которые отслеживает Госстат Украины. Об этом OBOZREVATEL рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Какие еще продукты подешевели?

Также в июне ощутимо снизились цены на рис (-3,4%), масло подсолнечное (-2,4%), лук репчатый (-2,2%), сало (-1,4%), а также макаронные изделия из мягких сортов пшеницы (-1,3%). В пределах 1% уменьшились против мая потребительские цены на муку, сыры мягкие, крупы пшеничные, хлеб пшеничный, крупы манные и мороженую рыбу, проинформировал ученый.

По словам Лупенко, в целом по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены на продукты питания выросли в июне меньше всего в текущем году - на 0,1%. Однако больше всего на картофель (+21,7%), капусту белокочанную (+21,5%), яблоки (+20,1%).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине резко снизились цены на огурцы. Причиной такого ценового тренда эксперты называют высокое предложение огурца на рынке.

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