В Украине резко подешевел один из самых популярных овощей

В Украине резко снизились цены на огурцы. Причиной такого ценового тренда эксперты называют очень высокое предложение огурца на рынке.

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Об этом сообщает издание EastFruit. Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, украинские тепличные комбинаты предлагают к продаже огурец по 10-20 грн/кг ($0,27-0,55/кг), что в среднем на 33% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам операторов рынка, на текущей неделе в продажу начали массово поступать огурцы из летних теплиц и открытого грунта по более низким ценам, чем озвучивали представители тепличных комбинатов. Кроме того, торгово-закупочная деятельность в сегменте огурцов была малоактивной. В сложившихся условиях продавцы приняли решение пересмотреть цены на огурцы в сторону снижения, чтобы избежать накопления на складах нереализованной продукции.

Отметим, что в настоящее время цены на огурец в Украине уже опустились в среднем на 38% ниже прошлогоднего уровня в аналогичный период. При этом большинство операторов рынка прогнозируют дальнейшее удешевление в этом сегменте.

"На текущей неделе в продажу начали массово поступать огурцы из летних теплиц и открытого грунта по более низким ценам, чем озвучивали представители тепличных комбинатов. Кроме того, торгово-закупочная деятельность в этом сегменте была малоактивной. В сложившихся условиях продавцы приняли решение пересмотреть цены на огурцы в сторону снижения, чтобы избежать накопления на складах нереализованной продукции", – объяснили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, обвалились цены в Украине и на помидоры. Так, стоимость сезонных овощей в супермаркетах за неделю упала на треть – теперь килограмм продают по ценам от 45 до 75 грн (в зависимости от сорта и точки продажи).

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