В Украине с началом весны резко изменились цены на доллар: какой курс выставили банки, обменники и НБУ

Наличный курс доллара в Украине ускорил падение. Утром в пятницу, 1 марта, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 38/38,5 грн (покупка/продажа), в небанковских обменниках – 38,11/38,57 грн. За сутки банковский курс доллара снизился на 20 копеек в покупке и на 11 в продаже. Официальный курс Нацбанка тоже заметно снизился – на 16 копеек.

За неделю, с прошлой пятницы, наличный доллар в банках подешевел уже на 30 копеек в покупке и на 29 в продаже. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 марта рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 38,05 грн. Это:

на 21 копейку ниже курса, действовавшего в четверг 29 февраля;

на 43 копейки дешевле, чем было неделю назад;

на 57 копеек ниже рекордного официального курса (38,62 грн/долл., был установлен 22 февраля 2024 года).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался выше банковского и в покупке, и в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 1 марта предлагают по цене 38,43/38,55 грн (покупка/продажа).

Среди крупнейших коммерческих банков 1 марта дешевле всего продает доллары "Креди Агриколь" – по 38,39 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в государственном Ощадбанке – по 38,6 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк (Монобанк) – 37,4 грн. А выгоднее всего продавать валюту 1 марта в государственном Сенс Банке, за 38,1 грн/долл.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 37,85 38,45 Ощадбанк 37,5 38,6 ПУМБ 38 38,5 Сенс Банк 38,1 38,55 Укрсиббанк 37,9 38,45 Райффайзен Банк 37,85 38,44 Креди Агриколь Банк 37,85 38,39 Универсал Банк 37,4 38,5 Укрэксимбанк 37,95 38,55

На следующей неделе в Украине может ожидаться заметное изменение курса наличного доллара. Причем неоднородное: удешевление в покупке, но подорожание в продаже. По прогнозу начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, в период 4-10 марта стоимость американской валюты будет находиться в пределах 38-39,5 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам продают фальшивые доллары в фиктивных обменниках. Кроме того, ненастоящими купюрами расплачиваются за покупки. А качественные фальшивки открыто предлагают в онлайн-магазинах.

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