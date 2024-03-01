В Украине с началом весны резко изменились цены на доллар: какой курс выставили банки, обменники и НБУ
Наличный курс доллара в Украине ускорил падение. Утром в пятницу, 1 марта, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 38/38,5 грн (покупка/продажа), в небанковских обменниках – 38,11/38,57 грн. За сутки банковский курс доллара снизился на 20 копеек в покупке и на 11 в продаже. Официальный курс Нацбанка тоже заметно снизился – на 16 копеек.
За неделю, с прошлой пятницы, наличный доллар в банках подешевел уже на 30 копеек в покупке и на 29 в продаже. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.
Национальный банк Украины (НБУ) на 1 марта рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 38,05 грн. Это:
- на 21 копейку ниже курса, действовавшего в четверг 29 февраля;
- на 43 копейки дешевле, чем было неделю назад;
- на 57 копеек ниже рекордного официального курса (38,62 грн/долл., был установлен 22 февраля 2024 года).
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался выше банковского и в покупке, и в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 1 марта предлагают по цене 38,43/38,55 грн (покупка/продажа).
Среди крупнейших коммерческих банков 1 марта дешевле всего продает доллары "Креди Агриколь" – по 38,39 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в государственном Ощадбанке – по 38,6 грн/долл.
Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк (Монобанк) – 37,4 грн. А выгоднее всего продавать валюту 1 марта в государственном Сенс Банке, за 38,1 грн/долл.
На следующей неделе в Украине может ожидаться заметное изменение курса наличного доллара. Причем неоднородное: удешевление в покупке, но подорожание в продаже. По прогнозу начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, в период 4-10 марта стоимость американской валюты будет находиться в пределах 38-39,5 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, украинцам продают фальшивые доллары в фиктивных обменниках. Кроме того, ненастоящими купюрами расплачиваются за покупки. А качественные фальшивки открыто предлагают в онлайн-магазинах.
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