Готовы платить более 40 тыс. грн, но работать некому: за кем активно охотятся на рынке труда

В Украине не хватает около 40 тысяч водителей грузовиков, что приводит к простою третьей части транспортного парка. Работодатели готовы платить от 38 до 42,5 тысяч гривен, но без улучшения условий труда проблема будет только углубляться.

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Об этом рассказал председатель конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в комментарии СМИ. "Транспорт – это сосуды, которые связывают экономику, и если эти сосуды блокируются, то страдает весь организм", – отметил Мирошниченко.

По его словам, нехватка водителей приводит не только к задержкам в поставках, но и к снижению эффективности внутреннего рынка, росту расходов и риску срыва контрактов. Сейчас простаивает примерно 40 тысяч из 130 тысяч зарегистрированных грузовых автомобилей.

Кроме дефицита водителей, в Украине фиксируется хроническая нехватка квалифицированных работников в других отраслях – таких как слесари, электрики, швеи, повара. Эти проблемы назревали годами и стали еще более ощутимыми во время войны. "Это не отдельная проблема, это системная ситуация на рынке труда",– подчеркивает Мирошниченко.

Одним из ключевых факторов нехватки водителей является мобилизация мужчин, которые составляют подавляющую часть персонала в отрасли. Другая – это массовая эмиграция в страны ЕС, где предлагают лучшие условия труда и более высокую оплату.

Не менее важно – непривлекательные условия труда, особенно для женщин. В Украине до сих пор не хватает обустроенных мест отдыха для дальнобойщиков, где поесть, где заночевать, где провести гигиенические процедуры. В Европе эти вещи стандартизированы – есть специальные зоны для грузовиков с душевыми, кафе, туалетами и безопасными парковками.

"Наши женщины не хотят или не могут работать водителями из-за отсутствия достойных условий труда. Эту инфраструктуру надо создавать одновременно с обновлением дорог", – добавляет Мирошниченко.

По мониторингу OBOZ.UA выяснилось, что больше всего предложений работы водителем в крупных городах, в частности в Киеве, здесь выше зарплата и больший спрос. Зато в менее развитых регионах значительно меньше вакансий и хуже условия для трудоустройства, особенно для людей без высокой квалификации.

Несмотря на дефицит, зарплаты водителей остаются конкурентными в пределах украинского рынка. По данным крупного кадрового портала, по состоянию на июль 2025 года:

водители грузовиков получают в среднем от 38 000 до 42 500 гривен в месяц;

в Киеве и крупных городах возможны предложения свыше 35 000 ₴ для опытных водителей с категорией С/СЕ;

для опытных водителей с категорией С/СЕ; для водителей-заграничников (включая Европу) заработки стартуют от 2000 евро, что стимулирует отток кадров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025 году растет количество женщин в сферах логистики, ИТ и строительства – отраслях, которые традиционно считались "мужскими". Работодатели активнее ищут работниц из-за дефицита кадров и изменения в приоритетах во время войны.

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