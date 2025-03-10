В Украине резко выросли цены на импортный продукт: сколько стоит килограмм

На сегодняшний день оптовые цены на импортные томаты в Украине составляют 75-85 грн/кг, что на 25% больше недели назад. В то же время даже после подорожания их средняя цена остается на 10% ниже, чем в этот же период прошлого года.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики EastFruit. На этой неделе в Украине начал ощущаться дефицит помидоров, что привело к росту цен на овощ.

Аналитики сообщают, что такой рост вызван сокращением поставок импортного томата, в частности, производства Турции. Причиной стали неблагоприятные погодные условия в стране-производителе, что ограничило возможности экспорта в Украину. Эксперты отмечают, что рост цен на томаты произошел из-за нескольких ключевых факторов:

уменьшение импорта – из-за сложных погодных условий Турция сократила объемы экспорта томатов, что сказалось на украинском рынке;

истощение запасов – в начале февраля импортеры завезли определенный объем помидоров, но из-за низких темпов продаж в феврале запасы постепенно заканчивались;

– в начале февраля импортеры завезли определенный объем помидоров, но из-за низких темпов продаж в феврале запасы постепенно заканчивались; низкие новые поставки – за прошедшую неделю импортеры осуществляли минимальные поставки, что еще больше обострило проблему дефицита.

В настоящее время цены на импортные томаты в Украине составляют 75-85 грн/кг на оптовых рынках в зависимости от качества и объема партий. Это примерно на 25% больше, чем в конце прошлой недели. Однако, стоит отметить, что даже с таким удорожанием цена на томаты в среднем на 10% ниже, чем в этот же период в прошлом году.

Ожидается, что уже со следующей недели поставки турецкого томата возобновятся, что поможет стабилизировать рынок. Если прогнозы аналитиков оправдаются, цены должны прекратить рост, а возможно даже несколько снизиться.

Сколько стоят помидоры в украинских супермаркетах

Согласно данным " Минфина ", средняя стоимость помидоров в Украине составляет 121,85 грн/кг. Это заметно дороже, чем в феврале, когда они продавались за 107,64 грн/кг. В общем, в крупнейших торговых сетях страны на томаты выставили следующие цены:

"Сельпо" – 149 грн/кг;

"АТБ" – 119,95 грн/кг;

"Фора" – 96,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, стоимость масла и сыров в Украине может снизиться, если цены на молоко-сырье будут падать, но сокращение поголовья коров на 6,7% ограничивает этот процесс. В 2025 году существенного снижения цен не стоит ожидать, поскольку производство молока уменьшилось на 2,9%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!