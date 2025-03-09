В Украине могут снизиться цены на важные продукты, но есть нюанс: чего ждать и когда

Стоимость масла и сыров в Украине может снизиться, если цены на молоко-сырье будут падать, но сокращение поголовья коров на 6,7% ограничивает этот процесс. В 2025 году существенного снижения цен не стоит ожидать, поскольку производство молока уменьшилось на 2,9%.

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Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии СМИ. За последний год цены на молочные продукты в Украине стремительно росли, и пока признаков значительного удешевления нет.

Потребительская инфляция в этом сегменте стала одной из самых высоких, что вызвано уменьшением объемов производства молока и сокращением поголовья коров. По данным Гопки, в январе 2025 года в Украине произвели 452,7 тысяч тонн молока, что на 1,8% меньше, чем в январе 2024 года. Всего за 2024 год было произведено 7,21 миллиона тонн молока – это на 2,9% меньше, чем в 2023 году.

Уменьшение объемов производства стало следствием сокращения поголовья крупного рогатого скота (КРС) в Украине. По состоянию на 1 января 2025 количество коров уменьшилось на 6,7% и составляет 1,17 миллиона голов. Наибольшее падение производства наблюдалось в хозяйствах населения, где показатель снизился на 7,8% до 4,26 млн тонн, тогда как предприятия наоборот нарастили производство на 5,1% до 2,95 млн тонн.

Следует ли ожидать снижения цен

По словам Гопки, основной фактор удорожания – сокращение поголовья коров, непосредственно влияющее на надои. В хозяйствах населения уменьшение стада составило 9,7%, тогда как на предприятиях – всего 1%. Это означает, что рынок продолжает терять ключевых производителей молока, что поддерживает высокий уровень цен.

Снижение стоимости молочной продукции возможно только в том случае, если цены на молоко-сырье упадут. Однако рост стоимости кормов по сравнению с прошлым годом не позволяет производителям существенно снижать цены, что в свою очередь влияет и на конечных потребителей. Крупнейшими производителями молока в Украине в 2024 году стали:

Полтавская область – 9,3%;

Хмельницкая область – 9,1%;

– 9,1%; Винницкая область – 8%;

– 8%; Тернопольская область – 7,1%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ощутимо подешевел картофель – в среднем на 10%. Сейчас производители отпускают ее за 18-28 грн/кг, в то время как неделей раньше цена доходила до 30 грн/кг. Вскоре ожидается снижение цен и в супермаркетах.

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