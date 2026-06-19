В Украине резко выросла конкуренция за жилье: где на одну квартиру претендуют десятки людей
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В ряде регионов Украины спрос на жилье значительно превышает предложение. В отдельных областях одно объявление об аренде квартиры собирает до 35 откликов, а на предложения по продаже жилья претендуют более десяти потенциальных покупателей. Среди лидеров по дефициту – Черкасская и Запорожская области.
Об этом свидетельствует исследование по итогам первого полугодия 2026 года, проведенное одним из крупнейших порталов по поиску недвижимости. Аналитики оценили среднее количество откликов на одно объявление о продаже или аренде однокомнатной квартиры и определили регионы с самой высокой конкуренцией.
Где сложнее всего купить квартиру в Украине
Наибольший спрос на рынке продажи однокомнатных квартир зафиксирован в Черкасской области. Здесь одно объявление в среднем получает 13 откликов от потенциальных покупателей.
В пятерку регионов с самой высокой конкуренцией в целом вошли:
- Черкасская область – 13 откликов на объявление;
- Кировоградская область – около 11;
- Волынская область – 9;
- Черновицкая область – около 9;
- Запорожская область – около 8.
Также высокий спрос по количеству доступных предложений наблюдается в Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской областях и Киеве. В этих регионах на одно объявление приходится около шести откликов.
Где в Украине не хватает жилья в аренду
Еще более высокий уровень конкуренции зафиксирован на рынке аренды жилья. Абсолютным лидером стала Запорожская область, где одно объявление об аренде однокомнатной квартиры в среднем получает 35 откликов.
В число регионов с наибольшим спросом на аренду в целом вошли:
- Запорожская область – 35 откликов;
- Кировоградская область – 35 откликов;
- Харьковская область – около 28;
- Черкасская область – около 26;
- Сумская область – 25.
Кроме того, высокая конкуренция наблюдается в Житомирской, Полтавской, Черновицкой, Николаевской и Закарпатской областях. Там одно предложение об аренде собирает от 18 до 21 отклика.
Эксперты отмечают, что большое количество откликов на одно объявление может свидетельствовать о дефиците доступного жилья даже при стабильном спросе. Важным фактором в прифронтовых регионах "OLX Недвижимость" называет последствия войны. Из-за повреждения или потери жилья растет потребность в новых квартирах как среди местных жителей, так и среди внутренне перемещенных лиц.
Как сообщал OBOZ.UA, старые квартиры становятся дороже новых. Читайте, какое жилье привлекает украинцев больше всего.
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