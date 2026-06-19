В Украине резко выросла конкуренция за жилье: где на одну квартиру претендуют десятки людей

В ряде регионов Украины спрос на жилье значительно превышает предложение. В отдельных областях одно объявление об аренде квартиры собирает до 35 откликов, а на предложения по продаже жилья претендуют более десяти потенциальных покупателей. Среди лидеров по дефициту – Черкасская и Запорожская области.

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Об этом свидетельствует исследование по итогам первого полугодия 2026 года, проведенное одним из крупнейших порталов по поиску недвижимости. Аналитики оценили среднее количество откликов на одно объявление о продаже или аренде однокомнатной квартиры и определили регионы с самой высокой конкуренцией.

Где сложнее всего купить квартиру в Украине

Наибольший спрос на рынке продажи однокомнатных квартир зафиксирован в Черкасской области. Здесь одно объявление в среднем получает 13 откликов от потенциальных покупателей.

В пятерку регионов с самой высокой конкуренцией в целом вошли:

Черкасская область – 13 откликов на объявление;

Кировоградская область – около 11;

Волынская область – 9;

Черновицкая область – около 9;

Запорожская область – около 8.

Также высокий спрос по количеству доступных предложений наблюдается в Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской областях и Киеве. В этих регионах на одно объявление приходится около шести откликов.

Где в Украине не хватает жилья в аренду

Еще более высокий уровень конкуренции зафиксирован на рынке аренды жилья. Абсолютным лидером стала Запорожская область, где одно объявление об аренде однокомнатной квартиры в среднем получает 35 откликов.

В число регионов с наибольшим спросом на аренду в целом вошли:

Запорожская область – 35 откликов;

Кировоградская область – 35 откликов;

Харьковская область – около 28;

Черкасская область – около 26;

Сумская область – 25.

Кроме того, высокая конкуренция наблюдается в Житомирской, Полтавской, Черновицкой, Николаевской и Закарпатской областях. Там одно предложение об аренде собирает от 18 до 21 отклика.

Эксперты отмечают, что большое количество откликов на одно объявление может свидетельствовать о дефиците доступного жилья даже при стабильном спросе. Важным фактором в прифронтовых регионах "OLX Недвижимость" называет последствия войны. Из-за повреждения или потери жилья растет потребность в новых квартирах как среди местных жителей, так и среди внутренне перемещенных лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, старые квартиры становятся дороже новых. Читайте, какое жилье привлекает украинцев больше всего.

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