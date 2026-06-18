Старые квартиры в Украине становятся дороже новых: какое жилье привлекает покупателей больше всего

Старые квартиры в Украине могут стоить дороже новостроек, если они отличаются уникальной архитектурой, выгодным расположением и находятся в хорошем техническом состоянии. Больше всего сейчас ценятся исторические дома и "сталинки", которые сочетают в себе престижное расположение, качественное строительство и ограниченное предложение на рынке.

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Об этом рассказала обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак в комментарии СМИ. На рынке недвижимости давно существует стереотип, что квартира в старом доме обязательно должна стоить дешевле, чем жилье в современном жилом комплексе.

Однако реальность свидетельствует об обратном: во многих случаях квартиры старого фонда не только не уступают новостройкам по стоимости, но и значительно превосходят их по цене. Особенно это касается исторических зданий, сталинских домов и домов, расположенных в центральных районах крупных городов.

Главным преимуществом старых домов является их уникальность. Большинство таких объектов строилось в эпоху, когда архитектуре уделяли особое внимание. Просторные комнаты, высокие потолки, большие окна и толстые кирпичные стены создают атмосферу, которую трудно воссоздать в современном массовом строительстве.

Кроме того, старые дома часто расположены в районах с давно сформировавшейся инфраструктурой. Поблизости уже есть школы, детские сады, больницы, магазины, парки и удобное транспортное сообщение. Владельцам такого жилья не приходится ждать годами, пока район вокруг новостройки полноценно развивается.

Наибольшим спросом пользуются квартиры в исторических домах, особенно если они хорошо сохранились или были профессионально отреставрированы. Такое жилье является дефицитным товаром, ведь новые исторические здания не появляются, а количество качественных объектов остается ограниченным.

Высоко ценятся также классические "сталинки". Они известны прочными конструкциями, просторными планировками и значительной площадью комнат. Многие такие дома расположены в престижных районах городов, что дополнительно повышает их привлекательность для покупателей и инвесторов. Цена квартиры старого фонда в значительной степени зависит от её особенностей, наиболее востребованными у покупателей являются:

высокие потолки;

большие панорамные окна;

толстые кирпичные стены;

качественная шумоизоляция;

просторные комнаты;

оригинальные архитектурные элементы;

удобное расположение;

близость к историческому центру города.

Современные жилые комплексы привлекают новыми коммуникациями, современными планировками и благоустройством территории. Однако они не всегда могут предложить то, что есть в старых домах. Во многих городах Украины квартиры в ухоженных исторических домах продаются дороже, чем жилье комфорт-класса в новостройках.

Покупатели готовы переплачивать за атмосферу, престижность адреса и качество строительства, проверенное десятилетиями. Не каждый старый дом автоматически становится дорогой недвижимостью. Большое значение имеет техническое состояние здания. Если в доме проведен капитальный ремонт, обновлены фасад, крыша, лифты и инженерные сети, его рыночная привлекательность существенно возрастает.

Модернизированные дома способны успешно конкурировать с новостройками по уровню комфорта проживания. При этом они сохраняют свои главные преимущества – е выгодное расположение и сформировавшуюся городскую среду. Не все квартиры старого фонда имеют одинаковые перспективы. Больше всего рискуют потерять стоимость объекты в домах с устаревшими коммуникациями, аварийными конструкциями и отсутствием надлежащего обслуживания.

Покупатели всё внимательнее оценивают не только квартиру, но и состояние всего дома. Если совладельцы не инвестируют в обновление общего имущества, расходы на содержание растут, а спрос на такое жилье постепенно снижается. Интересно, что эта тенденция прослеживается не только на рынке продажи, но и на рынке аренды.

Самые высокие арендные ставки традиционно фиксируются в дореволюционных домах, качественных сталинках и современных новостройках бизнес-класса. Зато квартиры в хрущевках и старых панельных домах остаются самыми доступными для арендаторов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве средняя стоимость парковочного места в новостройке достигла 27,7 тыс. долларов. Это больше, чем цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Харькове (23,5 тыс. долларов), Николаеве (21 тыс. долларов), Херсоне и Запорожье. А разница со стоимостью покупки "однушки" в Сумах составляет всего около 2 тыс. долларов.

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