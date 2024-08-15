В Украине резко упали цены на популярный продукт: что произошло

В Украине подешевел репчатый лук. Так, 15 августа фермеры готовы отгружать его по 7-13 грн/кг, что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: причина удешевления – стремительный рост предложения из-за начала уборки урожая.

При этом подчеркивается: спрос же на лук остается низким. Настолько, что даже снижение цен не влияет на желание украинцев покупать этот овощ.

"В Украине дешевеет репчатый лук, в результате чего уже сегодня цены на данную продукцию упали ниже уровня прошлого года. На сегодняшний день практически все украинские хозяйства приступили к уборке лука, поэтому предложение растет достаточно быстро. А вот спрос, по оценкам фермеров, остается крайне низким, и снижение цен, к сожалению, на продажах никак не отражается", – рассказали аналитики.

В то же время, отмечается, по словам фермеров, из-за погодных особенностей в текущем сезоне очень мало качественного лука, пригодного для закладки на хранение. Из-за этого заметно вырос процент потерь и доля некондиционной продукции, "которую производители стремятся сбыть в первую очередь".

Сколько стоит лук в супермаркетах

В то же время, согласно мониторингу OBOZ.UA, 15 августа крупные сети украинских супермаркетов продают репчатый лук в среднем по 16,26 грн/кг. В частности:

Novus – 16,59 грн/кг;

Metro – 16,54 грн/кг;

ЕКОмаркет – 15,5 грн/кг;

Auchan – 16,4 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине заканчивается сезон арбуза – по прогнозам, уже к концу августа его предложение в продаже заметно сократится. В то же время сейчас его продают гораздо дешевле, чем год назад: по сравнению с 2023-м цены снизились сразу на 35%.

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