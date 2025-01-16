В Украине резко подняли зарплаты для ряда специалистов: из-за дефицита кадров цифры достигли рекордных отметок

В Украине заработная плата за год по данным крупных кадровых порталов выросла на 22%, до 22,5 тыс. грн. При этом для ряда специальностей размер зарплат повысили существенно. Речь идет, в частности, о медицинских директорах, теплотехниках, кредитных экспертах и т.д.

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Об этом говорится в данных статистики work.ua. При этом самая популярная вакансия – продавец-консультант. Средняя зарплата для таких специалистов составляет 19 тысяч. грн. На втором месте – менеджер по продажам (30 тыс. грн), а на третьем – водитель (средняя зарплата 29 тыс. грн). Основной фактор роста зарплат – дефицит кадров.

У кого больше выросли зарплаты:

Управляющий недвижимостью – 70 000 грн (+69%)

Медицинский директор – 45 000 грн (+64%)

Теплотехник – 36 500 грн (+62%)

Кредитный эксперт – 23 500 грн (+57%)

Инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)

Управляющий сети магазинов – 31 000 грн (+55%)

Водитель-инструктор – 35 000 грн (+52%)

Работник линии раздачи – 21 000 грн (+52%)

Организатор – 17 500 грн (+52%)

Завхоз – 24 000 грн (+45%)

Напомним, как говорится в материале OBOZ.UA, в Украине минималка в 2025-м будет меньше фактического прожиточного минимума и будет составлять всего 32,8% от средней зарплаты. Это критично низкий показатель. Согласно данным Евростата, в ЕС минималка по состоянию на конец прошлого года составляла от 477 евро в Болгарии до 2571 евро в Люксембурге. И это при том, что с января 2025 года во многих странах социальные стандарты повысили.

В Украине с учетом актуального курса евро минимальная зарплата составляет всего 182,2 евро. Это самый низкий показатель среди всех стран Европы. Например, в соседней Молдове минималка 212,84 евро в эквиваленте. В ЕС в целом ряде стран минималка – выше 1500 евро. Среди таких стран, например Люксембург, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Германия и Франция. Их национальная минимальная заработная плата колебалась от 1767 евро во Франции до 2571 евро в Люксембурге.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что искусственный интеллект в перспективе может заменить около 40% рабочих мест в мире. При этом ИИ, вероятно, окажет влияние на 60% рабочих мест в развитых экономиках и на 26% – в государствах с низким уровнем дохода, что также повлияет на неравенство между странами.

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