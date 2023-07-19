В Украине изменились цены на помидоры: сколько стоят в супермаркетах и на рынках

В Украине значительно снизились цены на помидоры. Стоимость сезонных овощей в супермаркетах за неделю упала на треть.

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Об этом свидетельствуют данные специализированного портала. Самые дешевые в середине июля томаты можно купить в супермаркете Novus – по 44,99 грн/кг, а в Ашане стоят 58,90 грн/кг.

В свою очередь в "Метро" стоимость стартует от 54,60 грн/кг, у Varus – от 62,90 грн/кг. Традиционно дороже всего стоят розовые томаты – от 58 грн/кг, томаты черри – от 59,99 грн/кг , а томаты сливки – от 74,90 грн/кг.

На рынке "Столичном" цена 1 кг красных помидоров начинается от 45 грн. Максимальная стоимость – 55 грн/кг.

В свою очередь, на рынке "Шувар" красные салатные помидоры стоят от 25 до 45 грн/кг.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине перечислили стоимость куриных яиц. К примеру, десяток марки "Ясенсвит" по состоянию на 18 июля стоит в среднем 58,45 грн. Что на 1,29 грн. превышает среднемесячную цену июня.

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