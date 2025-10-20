В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине существенно подорожали куриные яйца. По данным Госстата, за год – с сентября-2024 по сентябрь-2025 – их стоимость увеличилась сразу на 50,9%.

В то же время, согласно мониторингу OBOZ.UA, с середины сентября до середины октября 2025 года цена на нефасованные яйца (категории С1) также выросла – сразу на 0,44 грн/штука (44 грн/десяток). Так, в крупных сетях супермаркетов небрендированные яйца, продаваемые поштучно, стоили 5,21 грн/штука (52,1 грн/десяток).

В целом же, крупные сети продают нефасованные яйца по 4,49-5,49 грн/шт. (44,9-54,9 грн/десяток). В частности:

Auchan – 5,4 грн/шт. (54 грн/десяток);

Novus – 5,44 грн/шт. (54,4 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 5,49 грн/шт. (54,9 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 4,49 грн/шт. (44,9 грн/десяток).

Почему в Украине дорожают яйца

Причиной же, по которой цены на яйца растут, рассказал исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко, является сезонный фактор. В частности, увеличение спроса на промышленные яйца на фоне снижения температуры.

Кроме того, отметил он, на рост цен повлияло уменьшение производства яиц в домохозяйствах в осенне-зимний период увеличиваются цены производителей.

"В дальнейшем на ценообразование будут влиять как факторы роста составляющих себестоимости, так и рыночные. Под действием которых возможен как и дальнейший рост цен, так и их снижение", – констатировал Карпенко.

