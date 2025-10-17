Европа агрессивно "заваливает" украинские супермаркеты своим продуктом: достигнуты рекордные значения

В Украине значительно выросли объемы ввоза сыров из Европы. По оценкам аналитиков,в сентябре доля импортного сыра на местном рынке рекордно выросла – до показателей допандемийного периода. Причиной же этого называется снижение цен на европейскую продукцию – настолько, что сейчас она стала дешевле украинской.

Об этом сообщает infagro. Там отметили: в целом ситуацию для украинских сыроваров можно охарактеризовать как тяжелую. Особенно на фоне того, что по прогнозам, до конца года "ожидается дальнейшее сокращение производства" отечественной продукции.

"Основная причина – агрессивный рост импорта европейской продукции. В последние месяцы цены на ключевые сорта сыра в Европе снизились на четверть. Это привело к тому, что стоимость импортного сыра на украинском рынке сейчас значительно ниже, чем у локальных производителей", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают: из-за разницы в стоимости торговые сети все активнее предпочитают импортный сыр. Отказываясь таким образом от украинского.

"Импорт сыров растет уже несколько месяцев. В сентябре темпы роста ускорились, причем больше всего добавили именно твердые и полутвердые сыры. Общая динамика за год свидетельствует о существенном увеличении объемов ввоза", – констатировали авторы материала.

В Украине будут производить меньше сыра?

В целом же, резюмируют они, в целом ситуация заставляет украинских производителей готовиться к сокращению производства. Ведь если импорт и в дальнейшем будет расти текущими темпами, доля отечественной продукции на полках, утверждается, продолжит стремительно уменьшаться.

"В этой ситуации украинским производителям приходится искать выход на дополнительные внешние рынки. Однако, несмотря на рост экспорта, полностью компенсировать потери на внутреннем рынке не удается", – признали аналитики.

Сколько стоит сыр в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", ныне крупные сети супермаркетов продают сыр твердый "Звени Гора голландский 45%" в среднем по 562,78 грн/кг. Это почти на грн дороже, чем было в августе.

В целом крупные сети продают этот сыр по 565-589,5 грн/кг. В частности:

Metro – 587,6 грн/кг.

Novus – 599 грн/кг.

Auchan – 475 грн/кг.

Megamarket – 589,5 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, также Украина нарастила импорт свинины. Как охлажденной, так и мороженой.

