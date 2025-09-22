В Украине заметно переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца. Ныне крупные сети супермаркетов продают их в среднем по 4,77 грн штука (47,7 грн/десяток), что на 67 коп./штука (6,7 грн/десяток) выше, чем было в середине августа. В то же время, в экспертной среде не исключают, что в скором времени яйца могут подорожать.

В целом же, согласно мониторингу OBOZ.UA, крупные сети продают нефасованные яйца по 4,39-5,7 грн/шт. (43,9/57 грн/десяток). В частности:

Auchan – 4,5 грн/шт. (45 грн/десяток);

Novus – 4,39 грн/шт. (43,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 4,49 грн/шт. (44,9 грн/десяток).

Что будет с ценами на яйца в Украине

В свою очередь, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ранее спрогнозировал ощутимый рост цен на яйца. По его словам, уже осенью они могут подорожать до 10%.

Впрочем, отметил он, это произойдет только в случае подорожания электроэнергии. Ведь ныне, утверждает эксперт, ситуация на рынке стабильная.

"Если цены на электроэнергию пойдут вверх, то будут расти затраты производств. Сейчас цена стабилизировалась, но дальше осенью цена на яйца может возрасти на 5-10%", – рассказал Марчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине значительно выросли объемы ввоза сыров из Европы. В частности, по итогам августа в страну было импортировано на 10% больше продукта, чем в июле.

