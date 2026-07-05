В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Украине ощутимо подорожали куриные яйца. По официальным данным, за год – с мая-2025 по май-2026 – их стоимость увеличилась сразу на 10%. В то же время, нефасованные яйца за последнее время заметно подешевели – ныне крупные сети супермаркетов продают их в среднем по 3,42 грн штука (34,2 грн/десяток), что на 0,15 грн/шт. (1,5 грн/десяток) ниже, чем было в середине июня.
Согласно мониторингу OBOZ.UA, крупные сети продают нефасованные яйца по 3,19-3,69, грн/шт. (31,9-36,9 грн/десяток). В частности:
- Auchan – 3,3 грн/шт. (33 грн/десяток);
- "Фора" – 3,48 грн/шт (34,8 грн/десяток);
- "ЕКОмаркет" – 3,19 грн/шт. (31,9 грн/десяток);
- Varus – 3,69 грн/шт. (36,9 грн/десяток).
Почему цены на яйца постоянно меняются
В целом же, по словам генеральный директор одной из компаний-производителей яиц Юлии Флеровой, резкие колебания цен на яйца всегда влекут за собой сочетание нескольких факторов, говорится в материале журнала "Наше птицеводство". Так, отметила она, речь идет о:
- Сезонности.
Зимой производство яиц в домохозяйствах значительно снижается. А это создает дефицит на рынке; подталкивает цены вверх. В то же время, в периоды роста предложения цена может так же быстро корректироваться вниз. Т.е., при высоком предложении яйца дешевеют.
- Себестоимости.
"Поскольку корма формируют до 60-70% себестоимости производства яиц, какие-либо колебания стоимости зерна мгновенно влияют на рынок. То же касается энергии, которая критическая для непрерывности производства", – объяснила Флерова.
- Экспортной активности.
Дело в том, что при открытии или активизации внешних рынков часть продукции переориентируется на экспорт. А это может сократить предложение внутри страны и дополнительно давить на цены.
"Рынок яйца в целом очень чувствителен и быстро реагирует на любые изменения. Здесь короткий производственный цикл, поэтому даже незначительный дисбаланс между спросом и предложением может достаточно быстро трансформироваться в заметные ценовые колебания", – резюмировала Флерова.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также стремительно дешевеет молодой картофель. Аналитики рынка прогнозируют, что цена на этот базовый овощ будет падать ежедневно.
Между тем ценам на хлеб, молоко и мясо в Украине предсказывают рост на 20%. Значительное подорожание этих продуктов может произойти даже летом – в сезон традиционного удешевления.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!