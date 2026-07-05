В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине ощутимо подорожали куриные яйца. По официальным данным, за год – с мая-2025 по май-2026 – их стоимость увеличилась сразу на 10%. В то же время, нефасованные яйца за последнее время заметно подешевели – ныне крупные сети супермаркетов продают их в среднем по 3,42 грн штука (34,2 грн/десяток), что на 0,15 грн/шт. (1,5 грн/десяток) ниже, чем было в середине июня.

Видео дня

Согласно мониторингу OBOZ.UA, крупные сети продают нефасованные яйца по 3,19-3,69, грн/шт. (31,9-36,9 грн/десяток). В частности:

Auchan – 3,3 грн/шт. (33 грн/десяток);

"Фора" – 3,48 грн/шт (34,8 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 3,19 грн/шт. (31,9 грн/десяток);

Varus – 3,69 грн/шт. (36,9 грн/десяток).

Почему цены на яйца постоянно меняются

В целом же, по словам генеральный директор одной из компаний-производителей яиц Юлии Флеровой, резкие колебания цен на яйца всегда влекут за собой сочетание нескольких факторов, говорится в материале журнала "Наше птицеводство". Так, отметила она, речь идет о:

Сезонности.

Зимой производство яиц в домохозяйствах значительно снижается. А это создает дефицит на рынке; подталкивает цены вверх. В то же время, в периоды роста предложения цена может так же быстро корректироваться вниз. Т.е., при высоком предложении яйца дешевеют.

Себестоимости.

"Поскольку корма формируют до 60-70% себестоимости производства яиц, какие-либо колебания стоимости зерна мгновенно влияют на рынок. То же касается энергии, которая критическая для непрерывности производства", – объяснила Флерова.

Экспортной активности.

Дело в том, что при открытии или активизации внешних рынков часть продукции переориентируется на экспорт. А это может сократить предложение внутри страны и дополнительно давить на цены.

"Рынок яйца в целом очень чувствителен и быстро реагирует на любые изменения. Здесь короткий производственный цикл, поэтому даже незначительный дисбаланс между спросом и предложением может достаточно быстро трансформироваться в заметные ценовые колебания", – резюмировала Флерова.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также стремительно дешевеет молодой картофель. Аналитики рынка прогнозируют, что цена на этот базовый овощ будет падать ежедневно.

Между тем ценам на хлеб, молоко и мясо в Украине предсказывают рост на 20%. Значительное подорожание этих продуктов может произойти даже летом – в сезон традиционного удешевления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!