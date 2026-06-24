Цена будет падать каждый день: в Украине стремительно дешевеет молодая картошка

В Украине в последние дни июня активно дешевеет молодая картошка. Закупочные цены, по которым фермеры отгружают товар, составляют 20-30 грн/кг, что сразу на 22% ниже, чем неделей ранее. Розничная стоимость в супермаркетах колеблется в пределах от 28,6 грн до 44 грн за килограмм, но вскоре также может снизиться с учетом ситуации на оптовом рынке, где овощ будет дешеветь ежедневно.

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Молодая картошка у производителей уже стоит в среднем на 10% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Такие подсчеты обнародовали аналитики EastFruit.

"При этом большинство участников рынка склонны считать, что цены на эту продукцию будут продолжать снижаться и в ближайшие недели, поскольку предложение картофеля нового урожая будет расти с каждым днем", – рассказали эксперты.

Нынешнее снижение цен связано именно с тем, что картошки в продаже резко стало больше, ведь наступил "высокий сезон" нового урожая. Впрочем, от полного обвала рынок сдерживает спрос – украинцы довольно активно покупают сезонный овощ, что позволяет фермерам не слишком сильно снижать его стоимость.

"Снижение цен в этом сегменте ведущие игроки рынка связывают с увеличением предложения картофеля нового урожая из местных хозяйств. При этом, по их словам, им удается избежать более резкого снижения цен благодаря достаточно высокому спросу в сегменте ранней продукции", — отметили специалисты.

Молодая картошка в Украине: какие цены в супермаркетах

По результатам мониторинга OBOZ.UA, ранняя картошка в рознице сейчас продается в среднем по 35,41 грн/кг. В целом в крупнейших сетях супермаркетов 24 июня цены варьируются в диапазоне от 28,6 до 44 грн/кг:

"АТБ" – 28,59 грн/кг (по акции);

"Фора" – 34,9 грн/кг;

"Сильпо" – 44 грн;

"Новус" – 39,89 грн/кг;

"Варус" – 34,9 грн/кг;

"Метро" – 30,16 грн/кг.

Более низкие цены можно найти на рынках. Например, на оптово-розничном рынке "Шувар" во Львове средняя цена на раннюю картошку составляет уже 17 грн/кг, максимальная – 20 грн/кг. В то же время на киевском рынке "Столичный" картошка не намного дешевле, чем в некоторых супермаркетах, и продается в среднем по 30 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем ценам на хлеб, молоко и мясо в Украине прочат рост на 20%. Значительное подорожание ключевых продуктов питания может произойти даже летом – в сезон традиционного удешевления.

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