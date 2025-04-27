В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца категории С1. Вечером 26 апреля крупные сети супермаркетов продавали их в среднем по 5,22 грн/штука (52,2 грн/десяток), что сразу на 1,03 грн/штука (10,3 грн/десяток) дешевле, чем в начале месяца. Более того, в экспертной среде ожидают, что цены на продукт продолжат снижаться – ведь после предпасхального ажиотажа прогнозируется спад спроса на него.

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Как рассказали в Ukrainian Agribusiness Club, снижение цен может быть значительным. В частности, оно может составить сразу четверть предпраздничной стоимости продукта.

Кроме того, отмечается, на стоимость продукта повлияет и увеличение его предложения. Ведь на рынок массово начнет выходить продукция из частных хозяйств.

"Уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции из хозяйств населения. Что в свою очередь приведет к снижению цен на прилавках примерно на 25%", – рассказали аналитики.

Сколько стоят яйца в украинских супермаркетах

Вместе с тем, согласно мониторингу OBOZ.UA, вечером 26 апреля крупные сети супермаркетов продавали нефасованные куриные яйца в среднем по 5,22 грн/штука (52,2 грн/десяток). Это:

на 0,04 грн/штука (0,4 грн/десяток) дешевле чем было в середине апреля, за неделю до Пасхи;

на 1,03 грн/штука (10,3 грн/десяток) дешевле, чем в начале месяца;

на 0,62 грн/штука (6,2 грн/десяток) ниже, чем было в середине марта.

В целом в отдельных сетях такие яйца можно было купить по 4,81-6,2 грн/штука (48,1-62 грн/десяток). В частности:

Auchan – 5,1 грн/шт. (51 грн/десяток);

Novus – 4,81 грн/шт. (48,1 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 6,2 грн/шт. (62 грн/десяток);

"ЭКОмаркет" – 4,74 грн/шт. (47,4 грн/десяток, акционная цена).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, тепличные предприятия Украины продолжают снижать цены на огурцы. Стоимость этих овощей снизилась более чем на 40% за неделю и теперь тепличные огурцы стоят на треть меньше, чем в конце апреля прошлого года.

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