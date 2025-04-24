Стоимость упала почти вдвое за неделю: в Украине резко переписали цены на популярный овощ

Тепличные предприятия Украины продолжают снижать цены на огурцы. Стоимость этих овощей снизилась более чем на 40% за неделю и теперь тепличные огурцы стоят на треть меньше, чем в конце апреля прошлого года.

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Об этом сообщили в EastFruit. Аналитики связывают нисходящую ценовую тенденцию с такими факторами:

увеличение объемов выборки в украинских комбинатах;

невысокий спрос на рынке.

"Крупные тепличные хозяйства уже сообщают о больших остатках продукции на складах, ведь средний недельный объем выборки в комбинатах продолжает увеличиваться. Поэтому во избежание накопления нереализованных объемов огурца, производители вынуждены снова снижать цены на свою продукцию", – говорится в отчете экспертов.

На этом фоне зависимо от сорта, качества и объемов партий тепличные комбинаты стали отгружать огурцы по 45-75 грн/кг. Это в среднем на 42% дешевле, чем на прошлой неделе, а также на 34% ниже, чем в конце апреля 2024 года.

При этом местные производители ощущают значительную конкуренцию со стороны импорта из Румынии. Многие импортеры еще на прошлой неделе накопили большие запасы румынского огурца, поэтому снизили цены на него до 25 грн/кг, что вынудило украинские тепличные комбинаты также снижать отпускные цены.

Сколько стоят огурцы в супермаркетах Украины

Согласно данным "Минфин", стоимость огурцов зависит от сорта: средняя цена гладких – 113,27 грн/кг, короткоплодных – 115,90 грн/кг. Собственный мониторинг цен от OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях установили такие цены на огурцы:

"Фора" – 99,00 грн/кг;

АТБ – 84,89 грн/кг;

– 84,89 грн/кг; Varus – 79,90 грн/кг;

"Сильпо" – 99,00 грн/кг;

– 99,00 грн/кг; Auchan – 11,59 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские фермеры продолжают накручивать цены на свеклу. Стоимость овоща уже значительно выросла в сравнении с прошлой неделе, а сравнительно с прошлым годом, то цены выше уже в 2,5 раза. При этом торговые сети уже сообщают о дефиците этого корнеплода.

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