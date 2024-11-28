"Космическими" ценами на яйца в Украине займется Антимонопольный комитет: начато расследование

Стремительный рост цен на яйца в Украине мог быть результатом сговора основных производителей этой категории товаров. Чтобы убедиться, опровергнуть ли это, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проведет расследование на рынке.

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Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ). Регулятор уже направил требования о предоставлении информации компаниям, что:

являются непосредственными производителями куриных яиц и таким образом формируют первоначальное предложение на рынке;

занимаются продажей товаров, в том числе яиц;

производят комбикорма, стоимость которых является одним из основных компонентов себестоимости яиц.

В АМКУ отметили, что рост цен на яйца начался в октябре, равно как и в 2022 году. Поскольку регулятор еще не завершил анализ предварительного скачка цен на яйца, эти две ситуации на рынке решили объединить в одно исследование.

"Временные границы исследования были расширены с целью охвата ситуации в 2024 году. Вместе с этим предмет, объект и субъектный состав исследования остаются неизменными", – отметили в комитете.

Когда все участники рынка ответят на требования АМКУ, будет возможно проанализировать все факторы влияния на ценовое поведение компаний на каждом из звеньев оборота товара. Тогда можно будет сформировать окончательные выводы о наличии или отсутствии в действиях участников задействованного товарного рынка признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

По данным OBOZ.UA, только за октябрь цена на яйца выросла в полтора раза, в результате стоимость фасованных яиц категории С0 в супермаркетах взлетела до 75 грн. за десяток, а высшей категории – до 80 грн. Нефасованный продукт более дешевый (от 57 грн за десяток), но становится все более редким в магазинах.

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович связала это несколькими факторами. По ее мнению, яйца дорожают из-за:

сезонные изменения в производстве (при прохладной температуре у кур снижается производительность);

удорожание кормов;

зависимость рынка от внутреннего производства;

ухудшение погодных условий для частных хозяйств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине цены на лук снизились до 8-14 грн/кг, что на 13% дешевле недели назад, и на 20% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Фермеры вынуждены снижать цены из-за избытка предложения и низкого спроса на рынке.

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