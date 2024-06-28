В Украине резко переписали цены на популярный продукт: сколько теперь стоит

В Украине дешевеет морковь нового урожая. Так, в конце текущей рабочей недели фермеры отгружают ее по цене 28-35 грн/кг, что в среднем на 26% дешевле, чем в конце прошлого периода. Что, вероятно, в будущем приведет к снижению цен на продукт в магазинах и супермаркетах. Причина же этого – сезонное увеличение предложения ранней моркови на фоне довольно сдержанного спроса.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается:

на данный момент цена на морковь урожая 2024 на украинском рынке уже в среднем на 48% ниже, чем в конце июня прошлого года;

по словам фермеров, по мере роста предложения моркови на рынке, спрос на нее будет сокращаться и дальше, "что вынуждает их уже сейчас задумываться о дальнейшем снижении цен".

"На украинском рынке продолжает снижаться цена на морковь нового урожая. Учитывая увеличение предложения данных корнеплодов на рынке, производители вынуждены снижать цены в данном сегменте практически ежедневно", – говорится в сообщении.

Сколько стоит морковь в супермаркетах

В супермаркетах же молодая морковь также значительно подешевела. Так, согласно мониторингу OBOZ.UA, крупные сети продают ее в среднем по 48,22 грн, что почти на 40 грн ниже средней цены мая.

В целом же супермаркеты продают молодую морковь по 39,99-57,1 грн/кг. Так:

Novus – 39,99 грн/кг;

ЕКОмаркет – 49,9 грн/кг;

Auchan – 45,9 грн/кг;

Metro – 57,1 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается увеличение импорта сыра – в частности, из Польши. Пока же страна наращивает продажу своей продукции за границу. Прежде всего, в Казахстан, на который приходится 54% экспорта продукта.

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