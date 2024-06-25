Польша "заваливает" украинские супермаркеты своим продуктом: к чему готовятся торговые точки

В Украине ожидается увеличение импорта сыра – в частности, из Польши. Пока же страна наращивает продажу своей продукции за границу. Прежде всего, в Казахстан, на который приходится 54% экспорта продукта.

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Об этом сообщает ІНФАГРО. Отмечается: "несмотря на временное сокращение поставок в страну импортного сыра в мае", в настоящее время доля европейского сыра на рынке Украины достаточно высока. А потому отечественные производители "должны заботиться о правильной ценовой политике на внутреннем рынке".

"Это сыграет свою роль, когда зарубежные, в основном польские, сыровары снова увеличат продажи в Украине. Взвешенная ценовая политика позволит удерживать значительные продажи. Об их увеличении сейчас вообще речь не идет, разве что за счет очень активной акционной торговли, что экономически тоже не очень выгодно", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: основными же поставщиками сыра в Украину являются Польша, на которую приходится 38% всего объема, а также Германия – 17%. Среди лидеров также:

Нидерланды – 11%;

Чехия – 8%;

Италия – 6%.

Украина пытается нарастить продажу сыров за границу

В то же время, отмечается, украинские сыровары пытаются увеличить объемы экспорта. Причина – девальвация гривни.

"Львиная доля экспортных поставок сыра осуществляется в Казахстан (54%). Но и поставки в ЕС уже тоже заметны", – отметили аналитики.

Сколько стоит сыр в украинских супермаркетах

В то же время, ныне по данным "Минфина", крупнные сети супермаркетов продают сыр твердый Звени Гора голландский 45% в среднем по 487,97 грн/кг. Что более чем на 5 грн выше средней цены мая.

В целом цены выставили в диапазоне 479,9-499,1 грн/кг. В частности:

Metro – 499,1 грн;

Auchan – 479,9 грн;

Megamarket – 484,9 грн.

А вот сыр твердый Комо традиционный 50% подешевел – хотя и ненамного: почти на 17 грн/кг. Сейчас его продают в среднем по 408,39 грн/кг.

В крупных сетях этот сыр стоит 374-469 грн/кг. Так, в:

Novus – 469 грн;

Metro – 388,86 грн;

Auchan – 428 грн;

Megamarket – 347,7 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, оптовые цены на вишню в Украине снизились на 20% по сравнению с прошлым годом и составляют 50-60 грн/кг, однако в супермаркетах она остается дорогой – около 90 грн. Пик сезона для консервирования ожидается в конце июня – начале июля, тогда цены могут немного снизиться.

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