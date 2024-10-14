В Украине резко переписали цены на популярный овощ: в супермаркетах продают по рекордной стоимости

Цены на тепличные помидоры в Украине достигли максимальных значений за последние семь лет из-за снижения предложения. Стоимость помидоров на оптовых рынках сейчас колеблется от 55 до 65 грн/кг, что на 22% выше, чем в прошлом.

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Об этом пишут аналитики EastFruit. Основной причиной роста цен явилось существенное сокращение объемов сбора помидоров в теплицах.

Производители указывают, что на этот фактор повлияла прохладная погода и снижение среднесуточной температуры, что замедляет рост и созревание плодов. Поскольку количество доступной продукции сократилось, тепличные комбинаты получили возможность поднять цены на собранные партии. По состоянию на сегодняшний день, тепличные помидоры реализуются в диапазоне 55-65 грн/кг, в зависимости от качества и объема партии.

Рост цен не случайен — это реакция на рыночные условия, в которых предложение значительно уменьшилось. Маленькие производители практически завершили продажи, а качество их продукции не всегда отвечает высоким стандартам. В то же время комбинаты вынуждены работать с небольшими партиями из-за снижения урожайности в стационарных теплицах.

В этом году цены на помидоры закрытой почвы в среднем на 22% выше, чем в 2023 году. Отсутствие большого предложения заставляет покупателей обращаться к крупным поставщикам, которые, в свою очередь, постепенно повышают цены. Более того, производители уже намекают на возможное дальнейшее подорожание продукции на следующей неделе, поскольку даже при текущих высоких ценах спрос на помидоры остается стабильно высоким.

Резкий рост цен на тепличные помидоры может иметь серьезные последствия для рынка. Помимо влияния на конечного потребителя, это отразится также на розничных сетях, которые будут вынуждены корректировать свои ценники в соответствии с текущей ситуацией.

Цены на помидоры в супермаркетах

Подорожали помидоры и в супермаркетах. Так, по данным Минфина, 14 октября крупные сети продают красные томаты в среднем по 82,4 грн/кг. В целом же, стоимость овоща в крупных сетях колеблется от 79 до 97,5 грн/кг. В частности, в:

Novus – 74,99 грн/кг;

АТБ – 79,89 грн/кг;

Сельпо – 75 грн/кг;

Фора – 99,89 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, цены на тепличные огурцы в украинских магазинах колеблются от 70 до 90 грн/кг. Рост стоимости связан с ограниченным предложением и высоким спросом на местный продукт.

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