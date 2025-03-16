В Украине резко переписали цены на популярный овощ: какая стоимость в супермаркетах

Цены на тепличные томаты в Украине сейчас находятся в пределах 85-95 грн/кг, что на 13% выше, чем на прошлой неделе, и на 22% больше, чем год назад. Дальнейший рост цен возможен, если импорт из Турции не возобновится в ближайшее время.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Главным фактором удорожания тепличных помидоров стало существенное снижение импорта из Турции.

Из-за сезонных ограничений турецкие поставщики сократили экспорт, что привело к уменьшению предложения на украинском рынке. Учитывая стабильно низкий спрос в последние недели, импортеры были вынуждены уменьшить объемы поставок. Однако когда спрос начал расти, это спровоцировало дефицит продукции, что стало предпосылкой для очередного скачка цен.

В настоящее время цены на тепличные томаты в Украине установились в диапазоне 85-95 грн/кг. Это в среднем на 13% выше, чем на прошлой неделе. В то же время, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, подорожание составило 22%. Специалисты рынка не исключают дальнейшего роста стоимости, особенно если импортные поставки не возобновятся в ближайшее время.

Ситуация на рынке томатов остается напряженной. Хотя местные тепличные комбинаты планируют приступить к реализации продукции в середине апреля, пока покупателям приходится ориентироваться на импортный товар. Если поставки из Турции не возобновятся в ближайшее время, дефицит продукции может привести к еще большему росту цен.

Цены на томаты в супермаркетах.

Согласно данным " Минфина ", средняя стоимость помидоров в Украине составляет 124,45 грн/кг. Это заметно дороже, чем в феврале, когда они продавались за 107,64 грн/кг. В общем, в крупнейших торговых сетях страны на томаты выставили следующие цены:

"АТБ" – 99,89 грн/кг;

"Auchan" – 104,9 грн/кг;

"Фора" – 129 грн/кг;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине дорожают тепличные огурцы – цены на этот овощ за неделю выросли на 10%. Это может быть связано с повышенным спросом на этот продукт из-за ограниченного предложения – местные овощные предприятия сократили выборку огурцов.

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