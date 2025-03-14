Супермаркеты переписали цены на популярный среди украинцев овощ: к чему готовиться дальше

В Украине дорожают тепличные огурцы – цены на этот овощ за неделю выросли на 10%. Это может быть связано с повышенным спросом на этот продукт при ограниченном предложении – местные овощные предприятия сократили выборку огурцов. Но скоро огурцов на рынке станет больше, поэтому цены могут упасть.

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Об этом сообщили в EastFruit. При этом цены на этот овощ все еще ниже, чем год назад.

"Удорожание овощей в Украине обусловлено повышенным спросом на эту продукцию на фоне довольно ограниченного предложения. За прошедшую неделю выборка огурцов в местных тепличных комбинатах заметно сократилась, в то время как торговая активность в этом сегменте несколько усилилась", – объяснили аналитики рынка.

По их информации украинские тепличные комбинаты установили оптовые цены на овощи в диапазоне 85-125 грн/кг. Это в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Удорожание продукции они объясняют двумя основными факторами:

заметное сокращение предложения огурца на рынке, поскольку выборки в местных теплицах существенно снизились;

поставки данной продукции из Турции сократились до минимума – это также дает возможность местным производителям повышать цены, учитывая довольно активный спрос в данном сегменте.

Тем не менее, стоимость тепличного огурца на украинском рынке остается на 10% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом агропредприятия уверены, что в ближайшее время этот овощ начнет дешеветь из-за увеличения предложения тепличного огурца из местных комбинатов.

Цены на огурцы в супермаркетах

В сетях супермаркетов в Украине стоимость тепличных огурцов составляет от 89 до 129,90 грн/кг. Цены зависят от страны-производителя, сорта огурцов (краткоплодные стоят меньше гладких), региона, а также ценовой политики сети. В крупнейших сетях супермаркетов цены на огурцы следующие:

АТБ – 109,89 грн/кг;

" Еко-маркет " – 129,90 грн/кг;

" – 129,90 грн/кг; "Фора" – 89 грн/кг;

Varus – 97,50 грн/кг;

– 97,50 грн/кг; Metro – 109,90 грн/кг;

– 109,90 грн/кг; "Сильпо" – 108,80 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине выросла на треть доля доходов граждан, которые они тратят на покупку еды. Кроме того, на третий год полномасштабной войны украинцы стали значительно чаще покупать продукты питания и реже экономить.

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