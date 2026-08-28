В Украине резко переписали цены на популярный фрукт: сколько теперь стоит килограмм

В Украине существенно снизили цены на сливы. Ныне производители отпускают этот фрукт по 15-35 грн/кг, что в среднем на 24% дешевле, чем было в конце прошлой рабочей недели (17-21 августа). Соответственно, в скором времени стоит ожидать заметного удешевления на сливы и в супермаркетах.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: причина же этого кроется в избыточном предложении от местных хозяйств.

"Спрос со стороны местных оптовых компаний на эти фрукты остается весьма невысоким. тогда как объемы предложения продолжают увеличиваться вследствие сезонного фактора", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в такой ситуации садоводы будут вынуждены и далее снижать цены. Т.е., не исключается, что стоить сливы будут еще меньше.

В то же время, отмечается, качество поступаемого в продажу продукта невысокое, что также влияет на его цену. Причиной же этого называется высокая температура воздуха, которая "способствовала ускоренному созреванию слив".

Сколько стоят сливы в украинских супермаркетах

В то же время, согласно мониторингу OBOZ.UA, 28 августа украинские супермаркеты продают сливы в среднем по 44,25 грн/кг. В целом же, цені колеблются от 34,9 до 49,99 грн/кг:

Metro – 49,99 грн/кг;

ЕкоМаркет – 34,9 грн/кг;

Megamarket – 52 грн/кг;

Auchan – 40,1 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за российских ударов по складам и логистическим центрам расходы украинского ритейла на логистику уже выросли примерно в 1,5–2 раза, а компании вынуждены искать новые склады, маршруты и поставщиков. Массового дефицита товаров не ожидается, однако отдельные категории, в частности свежая продукция и крупная бытовая техника, могут временно исчезать из продажи или дорожать.

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