Удары по складам повлияют на цены и ассортимент: какие товары могут исчезнуть с полок

Из-за российских ударов по складам и логистическим центрам расходы украинского ритейла на логистику уже выросли примерно в 1,5-2 раза, а компании вынуждены искать новые склады, маршруты и поставщиков. Массового дефицита товаров не ожидается, однако отдельные категории, в частности свежая продукция и крупная бытовая техника, могут временно исчезать из продажи или дорожать.

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Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины. Бизнес пытается перераспределять запасы, искать альтернативные склады и поставщиков, однако такая перестройка требует времени изначительно увеличивает операционные расходы.

Российские удары вынудили ритейл перестраивать логистику

В течение последних недель российские атаки неоднократно наносили удары по крупным складским и логистическим объектам украинского бизнеса. Уничтожение таких центров создает проблему не только для конкретных компаний, теряющих товары и инфраструктуру, но и для всей системы поставок.

Крупные распределительные центры позволяли ритейлерам централизованно хранить значительные объемы продукции и быстро доставлять её в магазины в разных регионах. После их повреждения или уничтожения компаниям приходится распределять запасы между несколькими меньшими объектами, прокладывать новые маршруты и частично переходить к менее автоматизированным процессам.

Дополнительные расходы возникают практически на каждом этапе — от аренды складских площадей до транспортировки и страхования грузов. По оценкам участников рынка, по сравнению с предыдущим периодом логистические расходы выросли примерно в 1,5-2 раза.

Среди причин называют более длинные и сложные маршруты, более дорогие международные перевозки, страхование, дополнительные меры безопасности, а также общее увеличение операционных расходов. Кроме того, международные поставщики могут закладывать в стоимость товаров дополнительные риски, связанные с работой на украинском рынке.

Останутся ли украинцы без товаров

Несмотря на то, что в отдельных магазинах уже можно увидеть пустые полки или временное отсутствие некоторых позиций, представители рынка не говорят о системном дефиците. Проблема пока носит преимущественно точечный характер. То есть определенный товар или конкретная модель может временно исчезнуть из продажи, однако это не означает, что продукции в целом не хватает.

Компаниям нужно время, чтобы перенаправить товарные потоки и перестроить систему поставок. Особенно сложна ситуация с продукцией, имеющей короткий срок годности, речь идет о:

мясо;

рыбу и морепродукты;

молочную продукцию;

свежие овощи;

фрукты;

другие товары, требующие быстрой доставки или постоянного температурного режима.

Как поясняют в METRO Украина, даже относительно небольшая задержка при транспортировке таких товаров может негативно повлиять на их качество. В то же время в большинстве продовольственных категорий есть альтернативные производители и бренды, поэтому полного исчезновения продукции из магазинов не ожидается.

Какая техника может подорожать больше всего

Проблемы с логистикой касаются не только продуктов питания. Они могут оказать значительное влияние на рынок бытовой техники и электроники. По данным "Фокстрот", наиболее уязвима крупногабаритная и среднегабаритная техника: холодильники, стиральные машины, телевизоры, пылесосы, мультипечи и другие товары.

Их сложнее хранить, транспортировать и быстро заменять в случае перебоев. Особенно это касается продукции, которая импортируется крупными партиями напрямую от производителей. По оценкам компании, закупочные цены на крупногабаритную бытовую технику могут вырасти примерно на 7-11%.

Для среднегабаритной техники потенциальное подорожание из-за военных рисков оценивается на уровне 4-7%. В то же время мелкая электроника и небольшая бытовая техника менее зависимы от логистических затрат. Для них возможно повышение цен примерно на 2-3%.

Впрочем, окончательная цена будет зависеть не только от стоимости доставки. На неё также будут влиять валютный курс, цены на электронные компоненты, закупочная стоимость и ситуация с запасами конкретного поставщика.

Наибольший риск для молочной продукции и свежих продуктов

Отдельной проблемой являются товары, которые невозможно просто долго хранить на альтернативном складе. Например, если крупный холодильный склад уничтожен, компании должны оперативно найти новые помещения с соответствующим оборудованием. Таких объектов на рынке значительно меньше, чем обычных складских площадей.

По оценкам директораUTG Евгении Локтионовой, из-за нехватки специализированных холодильных складов в Киевской области стоимость отдельных товаров, требующих постоянного охлаждения, может вырасти на 5–7 %.

Отмечается, что это касается молочной продукции, свежего мяса и замороженных полуфабрикатов. В то же время эксперты не ожидают резкого подорожания абсолютно всех продуктов в магазинах.

Ритейл не хочет перекладывать все расходы на покупателей

Для торговых сетей ситуация сложная, поскольку увеличение расходов не означает автоматической возможности поднять цены. Ритейлеры вынуждены конкурировать между собой за покупателя. Если компания полностью переложит дополнительные расходы на потребителя, это может привести к потере части клиентов.

Именно поэтому торговые сети пытаются оптимизировать другие процессы, изменять маршруты и перераспределять запасы. Например, "Эпицентр" уже перенаправляет товарные остатки, перестраивает логистику и ищет альтернативных поставщиков.

В компании подчеркивают, что не планируют искусственно повышать цены именно из-за последствий российских атак. В то же время на конечную стоимость отдельных товаров могут влиять общие рыночные факторы — энергоносители, сырье, валютный курс, закупочные и логистические расходы.

Крупные склады заменяют на сеть более мелких

Одним из главных способов защиты от дальнейших ударов для бизнеса стала диверсификация складской инфраструктуры. Логика проста: если все запасы находятся в одном крупном логистическом центре, его уничтожение может парализовать работу компании. Если же товар распределен между несколькими объектами, риски значительно ниже.

Однако реализовать такую стратегию становится всё сложнее. В Украине не хватает достаточного количества качественных складских площадей, особенно помещений, оборудованных для хранения продуктов с контролируемой температурой.

Частично эту проблему пытается решить государство. Фонд государственного имущества Украины уже ведет поиск потенциальных складских помещений, которые можно передать бизнесу в аренду.

Региональные специалисты ФГИУ осмотрели более 1 млн квадратных метров потенциальных складских площадей. Почти 164 тыс. квадратных метров из них могут быть использованы предпринимателями.

Передача государственного имущества в аренду осуществляется через электронную систему Prozorro.Продажи, что должно обеспечить открытый доступ к таким объектам. Для компаний, лишившихся собственных логистических центров, это может стать одним из вариантов быстрого возобновления работы.

Бизнес сокращает ассортимент

Некоторые компании вынуждены пересматривать не только логистику, но и сам ассортимент. Показателен пример "Биосферы", склад которой был уничтожен 3 августа. После потери логистического центра компания решила отказаться от части товарных позиций с низкой оборачиваемостью и доходностью.

Вместо этого бизнес планирует сконцентрировать ресурсы на наиболее востребованных категориях. Такой подход может стать более распространенным: компаниям становится все труднее поддерживать широкий ассортимент, если каждая дополнительная товарная позиция требует отдельных складских, транспортных и операционных затрат. В результате покупатели могут столкнуться не столько с полным дефицитом товаров, сколько с сокращением ассортимента.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, длительная блокада украинских портов может привести к росту мировых цен на агропродукцию до 30%, ведь международный рынок рискует недополучить до 30 млн тонн украинского продовольствия. По оценке Минагрополитики, наиболее ощутимое подорожание может начаться после завершения уборки урожая, если морской экспорт не возобновится в ближайшие месяцы.

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