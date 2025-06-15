В Украине резко переписали цены на огурцы: сколько теперь стоит килограмм

В Украине существенно подешевели тепличные огурцы. К концу нынешней рабочей недели (9-13 июня), продажи овоща велись по 25-48грн/кг , что в среднем 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Причина – объемное предложение огурца из летних теплиц из хозяйств южного региона.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: в целом, текущее удешевление является традиционным.

"При этом большинство крупных игроков рынке не исключают дальнейшего снижения цен в данном сегменте. Поскольку предложение огурца из летних теплиц продолжает увеличиваться, а темпы сбыта данной продукции несколько снизились", – говорится в материале.

Сколько огурцы стоят в украинских супермаркетах

В супермаркетах же огурцы пока дешевеют. В частности, по данным "Минфина", гладкие 14 июня продавали в среднем по 60,37 грн/кг, что почти на 21 грн ниже средней цены мая.

В целом же, супермаркеты выставили цены на уровне 49,9-81,3 грн/кг. В частности:

Auchan – 49,9 грн/кг;

Metro – 49,9 грн/кг;

Megamarket – 81,3 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае 2025 года мировые цены на сахар заметно снизились. Среди причин – сокращение спроса.

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