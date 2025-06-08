Цены на сахар "обвалились": что происходит на мировых рынках

В мае 2025 года мировые цены на сахар заметно снизились – причем третий месяц подряд. Среднее значение Индекса цен на сахар Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО – Food and Agriculture Organization, FAO) составило 109,4 пункта, что на 2,9 пункта (2,6%) ниже его апрельского значения. Среди причин – сокращение спроса.

Видео дня

Об этом сообщили в самом ФАО. Там отметили:

Падение спроса является результатом неопределенности относительно развития мировой экономики.

Потенциально спрос на сахар может снизиться еще больше – прежде всего, среди предприятий по производству напитков.

"Кроме того, дополнительное понижательное давление на цены оказали предварительные прогнозы, которые указывают на восстановление объемов мирового производства сахара в сезоне 2025–2026 годов на фоне раннего начала сезона муссонных дождей. И обусловленного этим улучшения видов на урожай в Индии и Таиланде", – говорится в сообщении.

Сколько стоит сахар в Украине

В то же время, по состоянию на 7 июня, в украинских супермаркетах килограмм сахара стоил, по данным "Минфина", средние 34,27 грн. Что на 57 коп. превышает среднюю цену мая.

В целом же, крупные сети продают кристаллический сахар по 32,89-39,6 грн/кг. В частности:

Auchan – 32,9 грн/кг;

Novus – 33,99 грн/кг;

Metro – 32,9 грн/кг;

Megamarket – 37,3 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA в то же время, в Украине значительно подорожал молодой картофель. Основной причиной этого является высокая себестоимость из-за тепличного выращивания, ручного труда и низкой урожайности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!