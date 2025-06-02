В Украине резко переписали цены на мясо: сколько теперь стоит курятина

Курятина – один из самых популярных продуктов на каждом украинском столе. Однако за последний год цены на это мясо заметно выросли. Существеннее всего изменились цены на тушки и филе.

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Анализ цен на портале "Минфин" показал, что больше всего подорожали куриные тушки. В мае 2024 года средние цены на них составляли 78,02 грн/кг, а уже через год они выросли на 46,5%. Поэтому в мае-2025 куриная тушка обходится покупателям в 114,30 грн/кг.

Выросла стоимость и куриного филе. В прошлом месяце оно стоило в среднем 220,70 грн/кг, что на 38% больше майского показателя прошлого года, когда его стоимость была 159,85 грн/кг.

Повысилась стоимость и куриных окорочков. Сейчас средняя цена на них составляет 134,30 грн/кг, что на 20,8% больше чем в мае прошлого года, тогда они стоили 111,19 грн/кг.

Меньше всего, но все же подорожало, куриная голень. В мае 2024-го она стоила 79,03 грн/кг, а в этом году его средняя цена на 19,6% выше – 94,50 грн.

Ранее в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ) заявляли СМИ, что цены на курятину растут прежде всего вследствие увеличения стоимости кормов, а также из-за стабильного спроса на этот вид мяса как на относительно дешевый источник животного белка. По словам аналитика, на стоимость куриного мяса также влияют:

рост цен на топливо и электроэнергию;

увеличение расходов на транспортировку и содержание животных;

общая инфляция в стране и колебания курса национальной валюты.

По мнению эксперта, совокупность вышеперечисленных факторов, вероятно, продолжит поддерживать цены на относительно высоком уровне.

Ранее OBOZ.UA сообщал об ощутимом росте цен на свинину в Украине. По состоянию на 29 мая крупные сети супермаркетов продавали ошеек в среднем по 330,25 грн/кг, что почти на 30 грн выше средней цены в апреле. При этом в экспертных кругах считают, что снижаться стоимость свинины в ближайшее время не будет.

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