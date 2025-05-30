В Украине резко переписали цены на мясо: сколько теперь стоит свинина

В Украине ощутимо выросли цены на свинину. Вечером 29 мая крупные сети супермаркетов продавали, в частности, ошеек в среднем по 330,25 грн/кг, что почти на 30 грн превышает среднюю цену апреля. При этом, в экспертных кругах считают, что снижаться стоимость свинины в ближайшее время не будет.

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Об общей ситуации на рынке говорится в материале Ukrainian Agribusiness Club. Его авторы отмечают: дешеветь мясо не будет по ряду причин. В частности, из-за "снижения забойной массы на 9% в первом квартале 2025 года".

Кроме того, подчеркивается, на высокие цены свинины повлияло сокращение внутреннего предложения. Оно же, в свою очередь, стало результатом "уменьшения поголовья свиней на 11% по сравнению с прошлым годом".

"Тенденцию роста цен демонстрирует рынок мяса. Ожидать снижения стоимости в ближайшее время не стоит", – говорится в сообщении.

Сколько стоит свинина в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", вечером 29 мая отдельные сети супермаркетов выставили цены на свиной ошеек на уровне 79,9-99,9 грн/кг. В частности:

Auchan – 329,9 грн/кг;

Novus – 309 грн/кг;

Metro – 343,1 грн/кг;

Megamarket – 339 грн/кг.

Грудинку же продавали в среднем по 211,65 грн/кг, что более чем на 10 грн/кг превышает среднюю цену апреля. В целом же супермаркеты выставили цены на уровне 199-229 грн/кг. В частности:

Metro – 202,7 грн/кг;

Novus – 199 грн/кг;

Auchan – 215,89 грн/кг;

Megamarket – 229 грн/кг.

Лопатка же стоила средние 225,9 грн/кг. Это более чем на 14 грн/кг выше, чем в апреле. В целом же супермаркеты выставили цены на уровне 214-234 грн/кг. В частности:

Auchan – 226,9 грн/кг;

Novus – 214 грн/кг;

Metro – 228,7 грн/кг;

Megamarket – 234 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по данным Госстата, в Украине существенно подорожали куриные яйца. За год – с апреля-2024 по апрель-2025 – их стоимость увеличилась сразу на 74,6%.

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