В Украине резко переписали цены на картофель: сколько теперь стоит

В Украине зафиксировано масштабное удешевление овощей. По состоянию на середину июля больше всего цены снизились на молодой картофель – сразу на 75%, до 15-22 грн/кг. При этом в экспертной среде прогнозируют, что в середине месяца цены на основные овощи продолжат снижаться.

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Об этом сообщает "Хвиля". Отмечается: также значительно подешевела свекла – на 40%, до 15-20 грн/кг.

"Лук нового урожая снизился в цене на 37%, до 14-25 грн/кг. Морковь подешевела с 50-55 до 40-50 грн/кг (около 20%. – Ред.). Огурцы – на 33%, до 15-30 грн/кг", – говорится в сообщении.

Также, отмечается, значительно подешевели помидоры. По данным аналитиков:

они стали доступнее примерно на 25%;

оптовые цены на них составляют 55-85 грн/кг.

"Эксперты прогнозируют, что тенденция к снижению цен на основную овощную группу – огурцы, помидоры, молодой картофель и лук – продолжится и во второй декаде июля", – говорится в сообщении.

В целом, подчеркивается, такое удешевление "соответствует летним закономерностям". Ведь именно в это время на рынок начинают выходить овощи нового урожая.

Впрочем, подчеркивается, в этом году снижение "началось с некоторым опозданием". Причиной этого, по словам аналитиков, стали неблагоприятные погодные условия весной.

На что цены выросли

В то же время, отмечается, несмотря на общую тенденцию, на некоторые овощи цены, наоборот, выросли. Речь, в частности, о:

сладком перце, который подорожал до 100-160 грн/кг;

кабачках, выросших в цене с 10-15 грн/кг до 18-20 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом за год – с июня-2024 по июнь-2025 – в Украине подорожали все продукты питания. Общее увеличение стоимости составило от 4,7% до 195,5%. Больше всего выросли цены на яблоки – до средних 79,49 грн/кг.

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