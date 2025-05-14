Украинцам рассказали, как на 1500 грн запастись едой на неделю, а они оказались недовольны: список продуктов. Видео

В сети распространяется видео, как украинка закупила продуктов на неделю на двух взрослых человек на 1 500 грн. Среди покупок – овощи, сладости, сыр, мясные продукты и т.д. Впрочем, не все оказались довольны таким подходом – распространяются и критические замечания касательно реальности растянуть купленное на неделю, а также к самому выбору продуктов.

Видео дня

Видео с распаковкой сумок опубликовала пользовательница TikTok под ником liya.sazonova. Она указала также указала:

Месторасположение – Киевская область.

Супермаркет, в котором закупали продукты – АТБ.

При этом стоимость конкретных продуктов практически не указывается. Как и их вес.

"В неделю мы с мужем тратим около 1 500 грн на еду – и нам этого, в принципе, достаточно. Но в этот раз мы не покупали хлеб и молоко. ... Ну и есть немного дома круп", – уточнила автор видео.

Какие продукты закупили на 1 500 грн на неделю

Банка квашенной капусты.

Куриный рулет с сыром.

Сыр.

Свекла.

3 луковицы.

1 памело.

2 протеиновых батончика.

Пакет овсянки.

Помидоры черри.

Творог.

6 апельсинов.

Пачка длиннозернистого риса.

Банка кетчупа.

Пачка макарон.

Лаваш.

Куриная грудка.

2 пачки рисовых чипсов.

Мармеллоу.

2 пачки зефира.

2 пачки мороженного.

1 кг куриных голеней в маринаде.

Не из продуктов был куплен только 1 предмет – коврик в ванную комнату.

"Куча еды. Я считаю, это адекватные цены – на 1 500 грн закупиться. Единственное, что будем еще покупать – это хлеб и молоко. И то, не факт", – подытожила поход в супермаркет автор видео.

Довольны не все

Впрочем, такой подход к закупкам вызвал недовольство среди украинцев. В частности, некоторые из пользователей сети выразили сомнения, что 2 взрослым людям хватит этого набора продуктов на неделю.

Другие выразили непонимание, почему в наборе отсутствуют определенные продукты. К примеру, яйца.

Третьи не верят, что автор видео уложилась в заявленные 1 500 грн.

Четвертые недовольны тем, что набор продуктов не способствует сбалансированному питанию.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца категории С1. При этом удешевление было ожидаемым – в экспертной среде прогнозировали, что после Пасхи (20 апреля) стоимость продукта пойдет вниз.

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