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Украинцам рассказали, как на 1500 грн запастись едой на неделю, а они оказались недовольны: список продуктов. Видео

Роман Костюченко
Личные финансы
4 минуты
2,4 т.
Деньги на покупку продуктов - иллюстрация

В сети распространяется видео, как украинка закупила продуктов на неделю на двух взрослых человек на 1 500 грн. Среди покупок – овощи, сладости, сыр, мясные продукты и т.д. Впрочем, не все оказались довольны таким подходом – распространяются и критические замечания касательно реальности растянуть купленное на неделю, а также к самому выбору продуктов.

Видео дня

Видео с распаковкой сумок опубликовала пользовательница TikTok под ником liya.sazonova. Она указала также указала:

  • Месторасположение – Киевская область.
  • Супермаркет, в котором закупали продукты – АТБ.

При этом стоимость конкретных продуктов практически не указывается. Как и их вес.

"В неделю мы с мужем тратим около 1 500 грн на еду – и нам этого, в принципе, достаточно. Но в этот раз мы не покупали хлеб и молоко. ... Ну и есть немного дома круп", – уточнила автор видео.

Какие продукты закупили на 1 500 грн на неделю

  • Банка квашенной капусты.
  • Куриный рулет с сыром.
  • Сыр.
  • Свекла.
  • 3 луковицы.
  • 1 памело.
  • 2 протеиновых батончика.
  • Пакет овсянки.
  • Помидоры черри.
  • Творог.
  • 6 апельсинов.
  • Пачка длиннозернистого риса.
  • Банка кетчупа.
  • Пачка макарон.
  • Лаваш.
  • Куриная грудка.
  • 2 пачки рисовых чипсов.
  • Мармеллоу.
  • 2 пачки зефира.
  • 2 пачки мороженного.
  • 1 кг куриных голеней в маринаде.

Не из продуктов был куплен только 1 предмет – коврик в ванную комнату.

"Куча еды. Я считаю, это адекватные цены – на 1 500 грн закупиться. Единственное, что будем еще покупать – это хлеб и молоко. И то, не факт", – подытожила поход в супермаркет автор видео.

Довольны не все

Впрочем, такой подход к закупкам вызвал недовольство среди украинцев. В частности, некоторые из пользователей сети выразили сомнения, что 2 взрослым людям хватит этого набора продуктов на неделю.

Украинка закупила продуктов на неделю на двух взрослых человек на 1 500 грн
Какие продукты закупили на 1 500 грн на неделю
Украинцы не верят, что купленных продуктов хватит на 7 дней

Другие выразили непонимание, почему в наборе отсутствуют определенные продукты. К примеру, яйца.

Украинцы выразили непонимание, почему в наборе отсутствуют определенные продукты

Третьи не верят, что автор видео уложилась в заявленные 1 500 грн.

Украинцы не верят, что автор видео уложилась в заявленные 1 500 грн
Сколько украинцы тратят на продукты
Цены на продукты в Украине
Украинцы требуют показать чек из супермаркета

Четвертые недовольны тем, что набор продуктов не способствует сбалансированному питанию.

Украинцы недовольны тем, что набор продуктов не способствует сбалансированному питанию

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца категории С1. При этом удешевление было ожидаемым – в экспертной среде прогнозировали, что после Пасхи (20 апреля) стоимость продукта пойдет вниз.

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