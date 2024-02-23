В Украине резко изменили цены на популярный продукт: сколько стоит килограмм

В Украине начала дорожать свекла. На данный момент хозяйства продают ее по 12-16 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем неделей ранее. Соответственно, в скором времени можно ожидать дальнейшего роста стоимости овоща и в супермаркетах, где свекла уже подорожала.

О росте цен сообщили аналитики EastFruit. Отмечается: причин подорожания две. В частности:

"заметное повышение торговой активности в сегменте данных корнеплодов";

приостановка продаж свеклы высокого качества большинством хозяйств.

Последние, отмечается, пошли на такой шаг в ожидании еще большего роста цен. А потому приступить к реализации продукции планируют в начале марта.

"Повышать отпускные цены в данном сегменте фермерам позволяет сразу несколько факторов. Прежде всего, удорожанию способствует повышенный спрос на эту продукцию: свеклу активно закупают как оптовые компании, так и розничные сети. При этом предложение на рынке несколько ограничено, поскольку ряд хозяйств предпочитает воздерживаться от продаж в ожидании дальнейшего роста цен", – говорится в сообщении.

Сколько свекла стоит в супермаркетах

В то же время в супермаркетах цены на свеклу также подросли. Так, 23 февраля те продают ее в среднем по 18,36 грн/кг, что, по данным "Минфина", на 52 коп. превышает среднюю цену января.

Отдельные же сети супермаркетов выставили цены на уровне 16,5-23,5 грн/кг. В частности:

Auchan – 16,5 грн/кг;

Metro – 16,54 грн/кг;

Varus – 16,9 грн/кг;

Megamarket – 23,5 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине начала дешеветь и белокачанная капуста. Так, 21 февраля фермеры вели отгрузки овоща по 6-10 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!