В Украине резко переписали стоимость однокомнатных квартир: какие теперь цены на жилье

В Украине самые дорогие квартиры остаются в Киеве – $65 тыс. за однокомнатную и $150 тыс. за трехкомнатную, а самое дешевое жилье – в Херсоне и Кропивницком соответственно $14 тыс. и $30,5 тыс. Осенью 2025 года на западном рынке вторичной недвижимости наблюдается падение цен во Львове и Ужгороде и стремительный рост в Тернополе, Черновцах и Одессе.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные одного из профильных порталов для поиска недвижимости. По данным аналитиков, на начало октября средняя цена однокомнатной квартиры во Львове снизилась на 1% – до $64,5 тыс., а в Ужгороде падение составило аж 8% – до $59,2 тыс.

В то же время в Тернополе цены взлетели на 13% и достигли $41,3 тыс., а в Черновцах – на 8%, до $55 тыс. Такая разница свидетельствует о перераспределении спроса между регионами. Люди ищут жилье в городах, где стоимость еще остается умеренной, а уровень безопасности – приемлемым.

В Ивано-Франковске ($38,8 тыс.) и Хмельницком ($35,9 тыс.) пока наблюдается ценовая стабильность: за последние полгода квартиры подорожали лишь на 1-3%. Однако аналитики прогнозируют, что именно эти города могут стать следующими очагами роста, если тенденция смещения спроса из "премиальных" локаций сохранится.

В столице цены остаются самыми высокими: средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет $65 тыс. С начала года она выросла всего на 3%, но Киев сохраняет статус лидера рынка. Второе место – за Львовом ($64,5 тыс.), третье – за Ужгородом ($59,2 тыс.), далее – Черновцы ($55 тыс.) и Ривне ($52 тыс.). Самые высокие темпы роста стоимости "однушек" зафиксированы в Одессе и Тернополе (+13%), Ривне (+9%), Черновцах (+8%), Днепре (+6%), Чернигове и Харькове (+5%).

В прифронтовых городах ситуация противоположная. В Запорожье цены снизились на 9%, в Сумах – на 3%. Центральные регионы демонстрируют стабильность, в Виннице средняя цена 1-комнатной квартиры – $45 тыс., в Черкассах – $44,5 тыс., в Кропивницком – $30,5 тыс.

За полгода разница между самым дорогим и самым дешевым жильем только выросла. Если в марте 2025 года соотношение между самой низкой и самой высокой средней ценой "однушки" составляло 3,6, то в конце сентября – уже 4-4,5 раза.

Несмотря на все колебания, индекс доступности жилья в Украине улучшается. В Киеве покупка "однушки" сейчас эквивалентна 7,5 годовым зарплатам, тогда как полгода назад – 8. Во Львове показатель снизился с 9,1 до 8,1, а в Ужгороде – с 9,3 до 8,1 лет (-13%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, чье право собственности на недвижимость было зарегистрировано до 2013 года, не обязаны вносить сведения об этом в новый реестр. Юридически собственность считается действительной и без этого. "Оцифровка" является добровольной и пригодится тем, кто хочет упростить проведение будущих процедур с имуществом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!