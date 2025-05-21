В Украине резко переписали стоимость квартир: за каким жильем охотятся на рынке

В Украине в первом квартале 2025 года жилье подорожало на 11,2% за год, при этом на первичном рынке цены выросли на 14,8%, а на вторичном – на 9,3%. Наибольшим спросом сейчас пользуются одно- и двухкомнатные квартиры комфорт-класса, ведь их покупают как для проживания, так и для инвестиций.

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О росте цен на недвижимость сообщает Государственная служба статистики(Госстат). Особенно стремительно в Украине дорожает первичный рынок, здесь цены выросли аж на 14,8%.

Вторичное жилье прибавило 9,3%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры - на 15,1% в новостройках и на 9,7% во вторичном сегменте. Однокомнатные и трехкомнатные жилья также демонстрируют рост более 9% на вторичном рынке и более 14% на первичном.

Несмотря на войну, спрос на жилье оживает. Украинцы больше не ориентируются исключительно на площадь или этаж, ключевыми стали безопасность, комфорт и практичность. Наибольший интерес к одно- и двухкомнатным квартирам площадью 40-60 м² в комфорт-классе.

"В загородной недвижимости покупатели отдают предпочтение двухкомнатным квартирам площадью 75-100 м². Около 60% покупают их с инвестиционной целью", - рассказал управляющий партнер группы DIM Александр Насиковский в комментарии СМИ.

На рынок возвращаются инвесторы, ведь для многих недвижимость снова стала единственным стабильным активом. Спрос на квартиры с ремонтом от застройщика, а также на варианты, приобретенные за наличные, остается стабильно высоким. Сейчас покупатели все чаще выбирают жилье на нижних этажах из-за независимости от лифтов. На первом плане - функциональные удобства:

подземные паркинги и укрытия;

системы контроля доступа;

резервное энергообеспечение и водоснабжение;

детские и спортивные площадки, школы, садики;

хорошее транспортное сообщение;

целостная инфраструктура.

"Клиенты хотят полноценные жилые среды в формате live-work-play. А главное - они начали жить здесь и сейчас, адаптировавшись к реалиям военного времени", – отмечает Насиковский.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве значительно выросла аренда однокомнатных квартир - больше всего в Шевченковском районе (+33%), где цена достигла 24 тыс. грн, а самая низкая средняя стоимость остается в Деснянском районе - 9 тыс. грн. Несмотря на рост цен, спрос на аренду в целом снижается почти во всех районах города.

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