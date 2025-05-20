Цены на аренду квартир резко выросли: сколько теперь стоит снять жилье в Киеве

В Киеве значительно выросла аренда однокомнатных квартир - больше всего в Шевченковском районе (+33%), где цена достигла 24 тыс. грн, а самая низкая средняя стоимость остается в Деснянском районе - 9 тыс. грн. Несмотря на рост цен, спрос на аренду в целом снижается почти во всех районах города.

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Об этом OBOZ.UA сообщили эксперты OLX Недвижимость. По словам аналитиков, рынок долгосрочной аренды жилья в Киеве демонстрирует парадоксальные тенденции, ведь цены растут, а спрос падает.

Согласно данным, за последний год стоимость аренды однокомнатных квартир в столице существенно выросла в большинстве районов, причем самый высокий скачок цен в процентном соотношении зафиксирован не на элитном Печерске, а в Шевченковском районе - на +33%, до 24 000 грн/мес.

Этот рост демонстрирует, что интерес владельцев к монетизации жилья распространяется на районы с хорошей инфраструктурой и центральным расположением, но без избыточной престижности. В Киеве рост цен на аренду однокомнатного жилья произошел в большинстве районов:

Голосеевский: +27%, до 19 000 грн;

+27%, до 19 000 грн; Святошинский: +30%, до 13 000 грн;

+30%, до 13 000 грн; Печерский: +25%, до 37 300 грн;

+25%, до 37 300 грн; Подольский: +21%, до 17 000 грн;

+21%, до 17 000 грн; Дарницкий и Соломенский: +15%, до 13 000 грн;

+15%, до 13 000 грн; Деснянский: +12%, до 9 000 грн.

Несмотря на рост во всех районах, лидером по абсолютной цене остается Печерск. Однако самым динамичным в процентном росте стал именно Шевченковский район, что демонстрирует спрос на более "сбалансированное" жилье в центре. В пригороде Киева аренда тоже подорожала. Самый заметный рост зафиксирован в:

Вишневое: +33%, до 12 000 грн;

+33%, до 12 000 грн; Буча и Вышгород: +25%, до 10 000 грн;

+25%, до 10 000 грн; Ирпень, Крюковщина, Петропавловская Борщаговка: +20%, до 12 000 грн.

Эти города привлекают арендаторов более низкими ценами и новым жильем, часто в ЖК с современной инфраструктурой. Они имеют потенциал перетягивать спрос на себя, особенно на фоне снижения активности в столице. Несмотря на рост стоимости аренды, количество откликов на объявления падает почти по всему Киеву. Наибольшее падение фиксируется:

Печерский район: -42%;

-42%; Днепровский: -28%;

-28%; Оболонский: -20%;

-20%; Святошинский и Соломенский: -19%.

Есть лишь несколько исключений: Подольский район (+15%) и Дарницкий (+3%). Аналиэ может свидетельствовать либо о более доступном предложении в этих районах, либо о более реалистичных ценах от собственников. В пригороде ситуация похожая. Значительное падение спроса зафиксировано в:

Петропавловской Борщаговке : -45%;

: -45%; Броварах : -33%;

: -33%; Крюковщине : -22%;

: -22%; Софиевской Борщаговке: -17%.

В то же время Буча (+34%) и Вышгород (+8%) демонстрируют противоположную динамику - интерес к ним растет, возможно, из-за лучшей транспортной доступности или новых жилых комплексов. Аналитики также подчеркивают, что рынок аренды в Киеве приближается к грани перенасыщения, цены растут, но спрос нет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ожидается существенное подорожание земли сельхозназначения. По прогнозам, в ближайшие годы цены могут вырасти на 15-20%. Впрочем, для этого требуется выполнение ряда условий.

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