В Украине резко переписали стоимость 1-комнатных квартир: прежние цены больше неактуальны

В подавляющем большинстве крупных городов Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону роста. Больше всего – в Тернополе. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья в нем выросла на 42%, до средних 52 000 долларов.

Видео дня

В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 1-42%. Кроме Тернополя, самое большое увеличение цен затронуло:

Одессу, где цены выросли на 25%;

Ривне – 18%;

Винницу – 15%;

Черновцы, Хмельницкий, Полтаву – 14%;

Луцк – 12%;

Киев – 11%;

Сумы, Харьков – 10%.

Снизили же цены лишь в Запорожье – на 12%. И только в Кропивницком, со всех городов, чьи рынки удалось проанализировать, стоимость жилья осталась на прежнем уровне.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 15 400 до 71 000 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – в среднем 15 400 долларов. Среди лидеров также:

Николаев – 20 300 долларов.

Харьков – 23 000 долларов.

Сумы – 25 000 долларов.

Кропивницкий – 29 500 долларов.

Дороже всего во Львове – в среднем 71 000 долларов, а кроме того:

В Киеве, Ужгороде – 70 500 долларов.

Черновцах – 58 200 долларов.

Ривне – 55 900 долларов.

Тернополе – 52 000 долларов.

Виннице – 51 900 долларов.

Луцке – 51 000 долларов.

Без какого документа украинцы не смогут продать свои дома

В то же время, напомнили в юридическки-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины", каждый владелец дома в Украине обязан иметь его технический паспорт. Ведь без него проводить любые юридические действия с жильем будет невозможно.

Дело в том, что именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости. А кроме того, является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д.

Специалисты отметили: технический паспорт описывает объект и определяет его составляющие для дальнейших юридических действий. Т.е., он не удостоверяет право собственности на дом.

В частности, подчеркивается, технический паспорт на дом используется при государственной регистрации права и приватизации. А также:

заключении договоров купли-продажи, дарения;

реконструкции, капитальном ремонте, перепланировке;

изменении целевого назначения объекта.

Кроме того, этот документ понадобиться при оформлении наследования. А также:

разделении или выделении доли с объекта недвижимости;

рассмотрении судебных споров по объектам недвижимого имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы все чаще выбирают частные дома вместо квартир. Причина – автономность и безопасность. Как результат – движение рынка в сторону более личного жилья. И, соответственно, изменение приоритетов застройщиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!