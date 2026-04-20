В Украине резко переписали стоимость 1-комнатных квартир: прежние цены больше неактуальны
В подавляющем большинстве крупных городов Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону роста. Больше всего – в Тернополе. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья в нем выросла на 42%, до средних 52 000 долларов.
В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 1-42%. Кроме Тернополя, самое большое увеличение цен затронуло:
- Одессу, где цены выросли на 25%;
- Ривне – 18%;
- Винницу – 15%;
- Черновцы, Хмельницкий, Полтаву – 14%;
- Луцк – 12%;
- Киев – 11%;
- Сумы, Харьков – 10%.
Снизили же цены лишь в Запорожье – на 12%. И только в Кропивницком, со всех городов, чьи рынки удалось проанализировать, стоимость жилья осталась на прежнем уровне.
Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине
В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 15 400 до 71 000 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – в среднем 15 400 долларов. Среди лидеров также:
- Николаев – 20 300 долларов.
- Харьков – 23 000 долларов.
- Сумы – 25 000 долларов.
- Кропивницкий – 29 500 долларов.
Дороже всего во Львове – в среднем 71 000 долларов, а кроме того:
- В Киеве, Ужгороде – 70 500 долларов.
- Черновцах – 58 200 долларов.
- Ривне – 55 900 долларов.
- Тернополе – 52 000 долларов.
- Виннице – 51 900 долларов.
- Луцке – 51 000 долларов.
Без какого документа украинцы не смогут продать свои дома
В то же время, напомнили в юридическки-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины", каждый владелец дома в Украине обязан иметь его технический паспорт. Ведь без него проводить любые юридические действия с жильем будет невозможно.
Дело в том, что именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости. А кроме того, является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д.
Специалисты отметили: технический паспорт описывает объект и определяет его составляющие для дальнейших юридических действий. Т.е., он не удостоверяет право собственности на дом.
В частности, подчеркивается, технический паспорт на дом используется при государственной регистрации права и приватизации. А также:
- заключении договоров купли-продажи, дарения;
- реконструкции, капитальном ремонте, перепланировке;
- изменении целевого назначения объекта.
Кроме того, этот документ понадобиться при оформлении наследования. А также:
- разделении или выделении доли с объекта недвижимости;
- рассмотрении судебных споров по объектам недвижимого имущества.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы все чаще выбирают частные дома вместо квартир. Причина – автономность и безопасность. Как результат – движение рынка в сторону более личного жилья. И, соответственно, изменение приоритетов застройщиков.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!