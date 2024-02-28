В Украине резко перечислили стоимость аренды квартир: сколько теперь стоит жилье в Киеве

Аренда квартир значительно подорожала почти по всей стране. Сокращение разницы между фактической стоимостью и стоимостью, отмечаемой в объявлениях, подтверждает рост спроса. Сейчас, по оценкам местных властей, население столицы уже достигло масштабов до начала полномасштабной войны.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. К примеру, в январе 2023-го стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составляла 8 тыс. грн в месяц. При этом в среднем в объявлениях стоимость жилья составляла 10 тыс. грн (фактически жилье стоило меньше, чем средняя стоимость с объявления). За год, в январе 2024 года, жилье подорожало на 4 тыс. грн. Средняя стоимость аренды, по данным ЛУН, составила 12 тыс. грн. А в объявлениях указывалось в среднем 12,5 тыс. грн.

Стоимость жилья также кардинально отличается в зависимости от района. К примеру, согласно данным крупного портала недвижимости, в Деснянском районе однокомнатную квартиру можно арендовать за 7 тыс. грн, в Святошинском – за 9 тыс. А в самом дорогом, Печерском районе, средняя стоимость жилья достигла 26,8 тыс. грн. Следует также отметить, что статистика частично обезображена разницей между дорогими квартирами в элитных ЖК и "единичками" в хрущевках.

К примеру, самая дешевая квартира площадью 52 кв. м в Печерском районе стоит 14 тыс. грн в месяц. Это жилье в 16-этажном доме по ул. Большая Васильковская. Это квартира в центре (три минуты пешком до метро "Олимпийская"), но сдают ее без ремонта, новой мебели и техники. Единственное преимущество – месторасположение.

Квартира такой же площадью (52,5 кв. м) в Новопечерских Липках также в Печерском районе сдается в аренду уже почти за 74 тыс. грн. В квартире произвели дизайнерский ремонт.

То есть, "внизу" рынка квартира в этом районе стоит 14 тыс. грн, а верхняя точка – 74 тыс. грн для квартиры такой площади. Если бы на рынке недвижимости было всего два объявления, вышло бы, что средняя стоимость аренды составляет 44 тыс. грн. Однако эта цифра на самом деле не характеризовала стоимость жилья ни в бюджетном, ни в элитном сегменте рынка.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине перечислили стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально поменялась.

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