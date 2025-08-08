В Украине резко обвалился спрос на новостройки: что выбирают взамен и почему

В Украине резко снизился спрос на новостройки, тогда как объемы строительства стремительно выросли – только за полгода застройщики ввели в эксплуатацию почти 3 млн квадратных метров жилья. Эксперты связывают это с низкой платежеспособностью населения, подорожанием жилья и войной, которая изменила приоритеты покупателей.

Об этом OBOZ.UA сообщил Виктор Козачок, соучредитель одной из строительных компаний. По его словам, ключевым сдерживающим фактором является неопределенность, связанная с войной, как в плане безопасности жизни, так и экономической стабильности.

Многие покупатели откладывают решение об инвестировании в жилье, поскольку не уверены в завтрашнем дне, уровень доходов остается низким, а инфляция и курсовые колебания добавляют непредсказуемости. "Строительство – это не просто отрасль экономики, а символ жизнестойкости страны в условиях войны. Именно поэтому мы видим появление качественных проектов даже в таких сложных обстоятельствах", – отмечает эксперт.

Спрос на новостройки неравномерно распределен по регионам. По оценкам, около 40% покупателей ориентируются на западные области: Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую. Еще 25% приходится на Киев и пригород. Одесса с прилегающими районами удерживает 15% спроса, а на остальные регионы в целом лишь 20%. Специалист выделяет пять основных факторов, формирующих спрос:

безопасность – наличие бомбоубежищ, индивидуальных безопасных помещений, расположение вне опасных зон;

– наличие бомбоубежищ, индивидуальных безопасных помещений, расположение вне опасных зон; темпы и качество строительства – важны прозрачность этапов, соблюдение сроков сдачи и репутация застройщика;

– важны прозрачность этапов, соблюдение сроков сдачи и репутация застройщика; технические характеристики и инфраструктура – энергоэффективность, наличие ремонта, транспортная доступность, социальная и бытовая инфраструктура;

– энергоэффективность, наличие ремонта, транспортная доступность, социальная и бытовая инфраструктура; цена и условия приобретения – значительную роль играют возможность покупки в рассрочку или в ипотеку;

– значительную роль играют возможность покупки в рассрочку или в ипотеку; инвестиционная привлекательность – для многих новостройка – это не только жилье, но и источник дохода.

"Покупатели сегодня очень требовательны, их интересует не просто "квартира в новостройке", а полноценная концепция жизни: безопасность, возможность отдыха, сервис, доход. Мы называем это бегством от мегаполисов", – объясняет эксперт.

В крупных городах актуальными остаются масштабные ЖК, но с повышенными требованиями к качеству строительства, энергоэффективности, защищенности. В западных регионах развиваются более камерные проекты с уникальной архитектурой и функциональностью, сочетающей жилье и отдых.

"На западе страны появляются форматы, балансирующие между курортной недвижимостью и постоянным проживанием – это так называемые "вертикальные курорты", многофункциональные ЖК с крышами для рекреации, сервисами уровня отеля и возможностью сдавать в аренду", – отмечает эксперт.

Инвесторы все чаще обращают внимание на проекты с потенциалом для пассивной прибыли. В частности, объекты формата апарт-отелей или доходных домов могут приносить 7-11% годовых в долларовом эквиваленте. В этом контексте особенно важны месторасположение, видовые характеристики и сервисное обслуживание.

Цены на качественные объекты комфорт- и бизнес-класса на стадии строительства варьируются от $1 200 до $2 500 за квадратный метр. Стоимость зависит не только от города или класса дома, но и от ситуации на валютном рынке и цен на стройматериалы, которые с начала года подорожали на 10-12%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, война изменила запросы покупателей на рынке недвижимости, теперь они больше обращают внимание на надежность дома, наличие укрытия и автономность. Украинцы чаще всего покупают однокомнатные квартиры в новостройках, отдавая предпочтение жилью на средних этажах – с 4-го по 10-й.

