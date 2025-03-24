В Украине резко изменился индекс борща: какая цена популярного блюда

За последний год себестоимость кастрюли борща для украинцев заметно выросла – цены на некоторые ингредиенты подскочили сразу более чем втрое. Теперь стоимость этого одного из самых популярных блюд национальной кухни составляет 185 грн.

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Об этом сообщили аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). Они подсчитали, что за последний месяц индекс борща в стране увеличился на 9%, а за год – на 19%. Индекс высчитывается исходя из следующих компонентов для 3-литровой кастрюли борща:

500 г свиных ребер – 97,35 грн (за год подорожали на 7%, а за месяц цена – на 10%);

– 97,35 грн (за год подорожали на 7%, а за месяц цена – на 10%); 300 г капусты – 12,60 грн (подорожала на 71%, за месяц упала – на 1%);

– 12,60 грн (подорожала на 71%, за месяц упала – на 1%); 200 г свеклы – 8,1 грн (за год вырос в цене на 51%, а за месяц – на 13%);

– 8,1 грн (за год вырос в цене на 51%, а за месяц – на 13%); 300 г картофеля – 9,69 грн (подорожала на 26% за год, но за месяц упала на 2%);

– 9,69 грн (подорожала на 26% за год, но за месяц упала на 2%); 150 г моркови – 9,47 грн (за год прибавила 271%, а за месяц – 9,8%);

– 9,47 грн (за год прибавила 271%, а за месяц – 9,8%); 100 г лука – 2,47 грн (за год подешевела на 1%, а за месяц подорожала – на 5%);

2 столовых ложки томатной пасты – 35,08 грн (за год подорожала на 14%, а за месяц – на 6%);

– 35,08 грн (за год подорожала на 14%, а за месяц – на 6%); 30 мл масла – 2,73 грн (за год выросла в цене на 38%, а за месяц – на 4%);

– 2,73 грн (за год выросла в цене на 38%, а за месяц – на 4%); соль, перец и лавровый лист.

А если добавить к борщу добавить два ломтика батона, столовую ложку сметаны и зубчик чеснока, его цена вырастет до 185 грн. против 170 грн. в прошлом месяце.

В Украине дорожают продукты: на что цены выросли сильнее всего

Как утверждают в УКАБ, эта тенденция к росту цен на продукты заметнее всего наблюдается среди овощей, курятины и яиц. В частности, в марте овощи были категорией продовольственных товаров, которые подорожали сильнее всего. В частности, томаты (из-за низких объемов собственного производства помидоров и сокращения импорта из Турции) и морковь (из-за высокого уровня импортозависимости и сезонного дефицита).

Из-за стабильно высоких затрат на корма росла стоимость курятины, но прогнозируется, что постепенно стоимость кормов должна стабилизироваться. По этой же причине за последний месяц заметно подорожали и яйца.

А вот темпы роста цен на молочные продукты в Украине несколько замедлились. А в конце апреля они могут даже поползти вниз вместе с увеличением надоев молока.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в мире в целом наблюдается тенденция роста цен на пищевые продукты. Больше всего в феврале подорожали сахар, молочные продукты и растительное масло, тогда как цены на мясо остались стабильными. Главными факторами роста глобальных цен стали сокращение предложения, высокий спрос и неблагоприятные погодные условия.

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