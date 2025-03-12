Цены на еду продолжают расти во всем мире: какие товары подорожали больше всего

В феврале 2025 года в мире больше всего подорожали сахар (+6,6%), молочные продукты (+4,0%) и масло (+2,0%), тогда как цены на мясо остались стабильными. Главными факторами роста глобальных цен стали сокращение предложения, высокий спрос и неблагоприятные погодные условия.

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Об этом свидетельствуют данные Индекса продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Среднее значение индекса достигло 127,1 пункта, что на 1,6% выше, чем в январе, и на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Больше всего подорожали сахар, молочная продукция и растительное масло, в то время как цены на мясо остались практически неизменными. Основные изменения в ценах на продукты:

зерновые;

Среднее значение индекса цен на зерновые составило 112,6 пункта, что на 0,7% выше показателей января, но на 1,1% ниже уровня февраля 2024 года. Выросли экспортные цены на пшеницу из-за сокращения предложения и неблагоприятных погодных условий в Европе и США. Также подорожали кукуруза, ячмень и сорго из-за ограниченных поставок из Бразилии и Аргентины. В то же время цены на рис снизились на 6,8% благодаря большому экспортному предложению и слабому спросу.

масло;

Индекс цен на растительное масло вырос до 156,0 пунктов (+2,0% в месяц, +29,1% в год). Более всего подорожало пальмовое масло из-за сезонного снижения производства в Юго-Восточной Азии и роста спроса со стороны производителей биодизеля. Также выросли цены на рапсовое и подсолнечное масла из-за ожидаемого сокращения поставок в ближайшие месяцы.

мясо;

Цены на мясо практически не изменились: среднее значение индекса составило 118,0 пункта (-0,1% за месяц, +4,8% за год). Цены на мясо птицы снизились из-за большого экспортного предложения из Бразилии, а на свинину – из-за избыточных запасов в Европе. В то же время говядина подорожала из-за высокого спроса и повышения стоимости мяса из Австралии.

молочная продукция;

Индекс цен на молочную продукцию вырос до 148,7 пункта (+4,0% за месяц, +23,2% за год). Уже третий месяц дорожает сыр (+4,7% в феврале), что связано с высоким спросом на фоне сокращения производства в Океании. Также подорожали сухое цельное молоко (+4,4%) и сливочное масло (+2,6%).

сахар.

Индекс цен на сахар составил 118,5 пункта (+6,6% за месяц, -15,8% за год). После трех месяцев падения цены снова пошли вверх из-за опасений снижения производства в Индии и последствий засухи в Бразилии.

ФАО прогнозирует, что в 2025 году мировое производство пшеницы вырастет до 796 млн. тонн, что на 1% больше, чем в предыдущем году. Ожидается рекордный урожай риса (543 млн. тонн) благодаря благоприятным условиям в Камбодже и Мьянме. В то же время мировые запасы зерновых могут сократиться на 1,9% из-за изменения торговой динамики и снижения экспорта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине значительно подорожала еда – в целом с февраля-2024 по февраль-2025 цены увеличились на 15%. Однако, например, конкретно на сливочное масло – сразу на 32,2%, а на яйца – всего на 1,8%.

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