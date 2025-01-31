Цена взлетела на четверть за неделю: супермаркеты переписали стоимость популярного в Украине овоща

Цены на свеклу в Украине устремились вверх. Стоимость популярного в национальной кухне овоща которая долгое время держалась на одном из самых низких в этом сектора уровней, но всего за неделю взлетела на четверть. Но подорожание свеклы может быть временным.

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Как сообщают аналитики EastFruit, производители свеклы объясняют ее подорожание заметным сокращением такой продукции на рынке. На сегодняшний день продажи свеклы из необорудованных хранилищ практически завершены, также заметно снизилось предложение некондиционной продукции, что в свою очередь и позволило производителям повысить цены на качественные овощи.

На этом фоне агропредприятия поставляют свеклу на рынок по 14-18 грн/кг – это в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, а также на 35% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Но участники рынка допускают, что рост цен на этот овощ – временное явление, так как в этом случае фермеров могут начать распродажу свеклы из хранилищ. А увеличение поставок приведет к снижению цен в данном сегменте.

Цены на свеклу в супермаркетах

Впрочем, это цены от поставщиков. В супермаркетах ее продают в среднем по 24,7 грн/кг, о чем гласят данные "Минфин". Собственный анализ рыночных цен от OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях на свеклу установили такие цены:

" Эко-маркет " – 19.39 грн/кг;

" – 19.39 грн/кг; "Фора" – 19,90 грн/кг;

АТБ – 20,49 грн/кг;

– 20,49 грн/кг; Novus – 21,99 грн/кг;

Varus – 19,90 грн/кг.

– 19,90 грн/кг. Auchan – 19,90 грн/кг;

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине цены на "борщовый набор", куда входит и столовая свекла, достигли рекордных уровней. Основной причиной роста цен стали аномальные погодные условия в 2024 году, которые негативно повлияли на урожайность овощей. Но в 2025 году ситуация может улучшиться благодаря увеличению урожая, но значительное удешевление пока не прогнозируется.

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