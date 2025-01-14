Старых цен больше нет: в Украине резко пересчитали стоимость яиц

После рекордного роста в 2024 году цены на яйца и курятину стабилизировались, а где-то даже снизились. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы существенных изменений в стоимости этой продукции не произойдет из-за низкого спроса и перенасыщения рынка.

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Об этом рассказал экономист Олег Пендзин и глава Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко в комментарии Минфина. На фоне стремительного подорожания основных продуктов питания в Украине цены на яйца и курятину, которые еще несколько месяцев назад били рекорды, стали стабилизироваться.

Если в ноябре-декабре 2024 года яйца росли в цене до невиданных отметок, то в декабре произошло падение цен на 1,5%, а в январе наблюдается дальнейшее снижение. По словам экспертов, в ближайшее время существенных колебаний на рынке курятины и яиц не ожидается. Сергей Карпенко объяснил, что удешевление яиц обусловлено несколькими факторами:

уменьшением объемов экспорта: внешний спрос на украинскую продукцию снизился, что увеличило предложение на внутреннем рынке;

ростом производства в ноябре-декабре: производители нарастили объемы производства, что привело к перенасыщению рынка;

производители нарастили объемы производства, что привело к перенасыщению рынка; усилением конкуренции между производителями: многие птицефабрики, пытаясь удержать рынок, вынуждены снижать цены и запускать акционные предложения.

Кроме того, эксперты отмечают, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование на рынке яиц, что дополнительно повлияло на сдерживание ценовых аппетитов производителей. В декабре курятина подорожала минимально – всего на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

За год цены выросли на 3,1%, что значительно меньше по сравнению с другими продуктами питания. По словам Пендзина, мясо в Украине и так достаточно дорого, поэтому производители вынуждены сдерживать дальнейший рост цен из-за низкого спроса.

"Спрос на мясо после новогодних праздников упал, поэтому многие производители и продавцы решили не рисковать повышением цен. Если повысить стоимость еще больше, продажи могут снизиться еще более существенно", – отмечает Пендзин. Это объясняет, почему курятина, которая обычно является одним из самых доступных видов мяса, в январе подорожала лишь незначительно. По словам Карпенко, в январе и феврале цены на курятину, вероятно, останутся на текущем уровне.

По мнению аналитиков, стабилизация цен на яйца и курятину обусловлена не только сезонными факторами, но и общим снижением покупательной способности населения. Украинцы со средним и низким уровнем доходов стали реже покупать дорогие продукты, включая мясо и молочку. Это заставляет производителей пересматривать стратегию ценообразования и находить способы стимулирования продаж.

"В условиях слабого спроса производители вынуждены идти на скидки или временно удерживать цены на текущем уровне. Сегодня мало кто рискнет повышать стоимость продукции", – подчеркнул Пендзин.

По словам экспертов, ситуация на рынке будет оставаться стабильной по меньшей мере до конца февраля. После этого возможны колебания в зависимости от изменений в спросе и внешних факторов. Аналитики подчеркивают, что дальнейший рост цен маловероятен, если не произойдет значительный рост себестоимости производства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы могут столкнуться с дальнейшим ростом цен на овощи и фрукты из-за ограниченного предложения. Больше всего за последнюю неделю подорожали белокочанная капуста, морковь, лук, тепличные огурцы и сладкий перец. В то же время цены на тепличный томат снизились.

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