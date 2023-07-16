В Украине рекордно упали цены на самые популярные ягоды: сколько стоят

В Украине в период второй недели июля значительно подешевели голубика и малина. Цены на свежем рынке малины снизились сразу на 27% из-за стремительного роста предложения и низкой закупочной активности перерабатывающих предприятий.

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При этом на рынке голубики в Украине падение цен на этой неделе происходило еще более стремительными темпами. Об этом говорится в материале "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Цены на голубику только за последние 7 дней снизились более чем на 40%, а предложение продукции на рынке продолжало расти.

Аналитики пишут, что большинство фермеров уже отказываются от уборки малины, поскольку закупочные цены на нее уже упали до 35 грн/кг. Например, в популярном супермаркете "Сільпо" сейчас на малину скидка, ее продают по 10,43 грн за 100 г. В дальнейшем прогнозируется еще большее снижение цен на фоне увеличения ассортимента ягод на рынке.

Напомним, ранее в Украине резко подешевела капуста. Килограмм молодой стоит 28,4 грн, что более чем на 20 грн ниже среднеиюньской цены в 48,64 грн.

В отдельных сетях супермаркетов молодую капусту продают (за 1 кг):

Novus – 27,99 грн;

Auchan – 26,9 грн;

Metro – 23,8 грн;

Varus – 34,9 грн.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине Минэкономики предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкоголь. Розничные цены на водку и ликероводочные изделия хотят повысить на 13%.

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