В Украине резко обвалились цены на популярный овощ: сколько стоит

В Украине резко подешевела капуста. К примеру, по состоянию на 14 июля килограмм молодой стоит 28,4 грн, что более чем на 20 грн ниже среднеиюньской цены в 48,64 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов молодую капусту продают (за 1 кг):

Novus – 27,99 грн;

Auchan – 26,9 грн;

Metro – 23,8 грн;

Varus – 34,9 грн.

Еще больше подешевела и белокочанная капуста. Ее цена снизилась более чем на 26 грн/кг – с 53,16 грн до 26,9 грн.

Цены продолжат падение

По словам экспертов, нынешнее удешевление капусты – не окончательное. В дальнейшем стоимость этого овоща продолжит падать.

Как объяснили аналитики EastFruit, снижать цены производители вынуждены по ряду причин. В частности:

рост предложения;

невысокий спрос.

"Оптовые компании и розничные сети закупают капусту небольшими партиями для текущих продаж, ссылаясь на низкую заинтересованность со стороны потребителей. Кроме того, давление на цены оказывает увеличение предложения на рынке, поскольку ряд хозяйств возобновили активную уборку капусты средних сортов после наступления благоприятных погодных условий", – объяснили они.

Дешевеет не только капуста

Обвалились цены и на другой популярный в Украине овощ – помидоры. Причина – массовый сбор:

тепличного томата;

помидора из пленочных теплиц в южных областях страны.

При этом, отмечают аналитики, спрос на данную продукцию остается стабильно высоким. Однако он нивелируется быстро растущим предложением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же за год (с июня 2022-го по июнь 2023-го) цены на продукты питания в Украине выросли. Больше всего – на яйца, на 84%. Овощи тоже существенно подорожали, прибавив в цене 23%.

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