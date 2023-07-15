В Украине может резко подорожать алкоголь: часть цен взлетит на 71%

В Украине Минэкономики предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкоголь. Розничные цены на водку и ликероводочные изделия хотят повысить на 13%.

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Как говорится в проекте постановления, последний раз минимальные цены повышали еще в сентябре 2018-го. "Изменения, которые произошли в социально-экономической и налоговой сферах, в частности, рост расходной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т.п.), а также изменение 1 марта 2022 ставок акцизного налога на алкогольные напитки, привели к тому , что размер минимальных цен не соответствует реальным затрата", - отмечается в документа.

Виски, ром и джин подорожают на 25%,

коньяк (бренди) – на 11-12%.

Расценки на винодельческую продукцию, в частности, обычные (неигристые) вина будут повышены на 62%; сидр, пери, вина, вермуты и другие сброженные напитки (в частности, смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая прочность которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22% емких единиц этилового спирта – на 61-71%; на вина игристые и газированные винные напитки – на 28%.

Необходимость повышения цен объясняется:

изменениями, которые произошли в социально-экономической и налоговой сферах, в частности, рост расходной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т.п.),

изменением с 1 марта 2022 года ставок акцизного налога на алкогольные напитки.

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