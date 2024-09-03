В Украине разворовали на зерне 70 миллионов: участников схемы будут судить

Руководители трех государственных хлебозаготовительных предприятий организовали схему создания искусственной задолженности госкомпаний. В результате те понесли убытки на почти 70 млн грн.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Там отметили:

злоумышленники привлекли к схеме связанные компании;

разоблачение схемы предотвратило дополнительные 80 млн грн убытков госпредприятий;

в настоящее время дело направлено в суд – перед правосудием предстанут 7 лиц.

"НАБУ и САП направили в суд дело о завладении средствами государственных хлебозаготовительных предприятий и покушении их руководителей на злоупотребление служебным положением. Как установило следствие, руководители трех государственных хлебозаготовительных предприятий с привлечением связанных ООО организовали схему создания искусственной задолженности госкомпаний. Полученные незаконным способом средства или права требования направляли через сложную цепь перечислений и переуступок на подконтрольные им компании, в том числе за рубежом", – рассказали в НАБУ.

Кроме того, подчеркивается, участники схемы по дешевке продали торговые марки госпредприятий. Которые, по данным экспертиз, стоили 20 млн грн.

"Детективы и прокуроры зафиксировали шесть эпизодов коррупционной деятельности. В результате госпредприятия понесли убытки на сумму почти 70 млн грн. Благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов ущерб на еще более 80 млн грн удалось предотвратить", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) отметили: в настоящее время 5 подозреваемых скрываются от следствия. В связи с этим:

они были объявлены в международных розыск;

в отношении них осуществлялось специальное досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее завершилось следствие по делу о завладении 22 млн грн с помощью махинаций в сфере переработки мусора. Речь идет о хищениях средств ликвидированного еще в 2015 году госпредприятия "Укрэкоресурсы". Его руководство "сэкономило" на закупках важного оборудования и присвоило средства.

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