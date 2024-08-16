На переработке мусора в Украине украли 22 млн грн: следствие длилось 12 лет

В Украине завершилось следствие по делу о завладении 22 млн грн с помощью махинаций в сфере переработки мусора. Речь идет о хищениях средств ликвидированного еще в 2015 году госпредприятия "Укрэкоресурсы". Его руководство "сэкономило" на закупках важного оборудования и присвоило средства.

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Схему провернули в 2012 году, то есть расследование продолжалось 12 лет. О его завершении сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Среди подозреваемых по делу:

бывший директор государственного предприятия "Укрэкоресурсы";

представитель частных компаний;

физическое лицо.

В целом следствие установило три эпизода преступной деятельности. Так, в августе 2012 руководство директор "Укрэкоресурсов" поручил объявить закупку 100 фандоматов (автоматов для приема использованной тары). Такие фандоматы являются сложными устройствами, способными принимать до 1000 полиэтиленовых бутылок и 800 алюминиевых банок.

Их производит единственная зарегистрированная в США компания – RecycleTech. Однако вместо переговоров с этим производителем украинские предприниматели подыскали другую компанию в США, которая за 100 тыс. дол. (790 тыс. грн по курсу НБУ на момент закупки) продала им 100 фандоматов с приемной способностью 300 полиэтиленовых бутылок и/или 400 алюминиевых банок. То есть закуплено было оборудование ненадлежащего качества.

Как установила экспертиза, фандоматы оказались вообще непригодны для использования. В результате участники преступной схемы завладели средствами государственного предприятия в сумме 13,69 млн грн.

Но это еще не все потери. Дело в том, что участники схемы также прибегли к мошенничеству, и это второй эпизод преступной деятельности. Они под залог закупленных фандоматов взяли в кредит более 8,7 млн грн по поддельным документам.

"Еще один эпизод преступной деятельности (третий. – Ред.) касается закупки горизонтальных автоматических прессов, которіе подконтрольная директору ГП "Укрэкоресурсы" компания поставила по завышенной цене. К тому же вместо пяти таких прессов госпредприятие фактически получило только три, а участники схемы завладели государственными средствами на сумму 8,5 млн грн", – говорится в сообщении НАБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин в начале 2015 года инициировал ликвидацию ГП "Укрэкоресурсы" из-за большого количества жалоб со стороны бизнеса. Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата также просили ликвидировать "Укрэкоресурсы", поскольку утилизация этим предприятием на самом деле не производилась.

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